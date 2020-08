Come da tradizione comunista Zingaretti è pronto a dare del socialfascista a chi non accetterà il suo ‘realismo’: Pd5s perno del fronte anti SalviniMeloni.

Ma c’è un’alternativa: la parte non paracomunista del Pd ne esce e dà vita a un CentroMotore con BoninoCalendaRenzi. Al lavoro!

Un FALSO Nicola Zingaretti che tradisce la dignità degli elettori del PD ritirando tutte le cause a carico dei 5S piene d’infamie sul popolo del PD, per allearsi e sottomersi a Casaleggio e Grillo senza nemmeno un congresso. Tanti militanti che dirigenti come Matteo Orfini sono in grande confusione e molto inquieti.

Ero uscito dal PD Motivo.?

Troppe divisioni, litigi e mancanze di progetti.

Ora apprendo che il PD ha deciso di ritirare le QUERELE, numerose, contro il M5S.

Le querele sono state fatte, anche se in notevole ritardo per le numerose affermazioni contro il PD, infamanti, grette, farcite di inconcepibile odio e tanto altro che offendevano il PD, non solo a livello di dirigenza nazionale e locale, ma tutte le persone che avevano fiducia o simpatia per il partito PD.

Facendo parte di tale partito, “avevo gli occhi pieni di sangue” per la rabbia delle offese che ritenevo rivolte anche nei miei confronti.

Le ricordo una per una e mai le cancellerò dalla mia memoria.

Sono un essere umano con una grande dignità e questa si è tentato di lederla e questo mi è insopportabile.

Cari Zingaretti ed appartenenti alla Segreteria nazionale, questo tuo, vostro atteggiamento, atto o decisione di non procedere contro il M5S vi accomuna a questi ultimi nell’offendere la mia dignità e di tante altre persone che potevano avere fiducia in voi.

C’è un però….la vostra decisione non toglie od inficia la mia dignità, ma sporca in modo indelebile la vostra.

Non vi chiedo nemmeno di vergognarvi perché il vostro atto mi dice che non ne conoscete il significato.

Da ORA il mio sguardo sarà rivolto unicamente verso Italia Viva, almeno a differenza vostra, Renzi ha sempre reagito alle infamie ricevute, scritte o verbali che fossero e senza MAI avere sentito da parte vostro un piccolo gesto di solidarietà o vicinanza.

A MAI PIÙ arrivederci, parola di un ex PCI, DS e PD, figlio di un Partigiano e che nel dopoguerra unitamente a mia madre non hanno mai smesso di credere negli ideali di Sx e che mai hanno mancato di dare il loro contributo nelle varie feste dell’Unità .

Avete tradito ogni ideale di Sx e tradito i vostri iscritti e simpatizzanti.

Sarò sempre antifascista e contro la dx, ma il vostro comportamento è indecente.

C’è il detto che “dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io” e questo mi dice che Salvini o la Meloni so di che impasto sono, ma almeno li conosco a differenza di tutti voi o quasi, da cui non comprerei mai un’auto usata.

Mai avrei pensato di dover rendere pubblico questo mio stato d’animo, cosi come ho certezza che il tutto non scalfirà i vostri sentimenti.

Prendo atto una volta per tutte che assieme a Berlinguer è finita una stagione politica della Sx dove si dava importanza alla passione politica, all’onesta’ intellettuale e politica e questo mi spiega il perché la sua morte mi ha profondamente addolorato e che mai potrò dimenticare il suo valore come uomo, persona e politico.

