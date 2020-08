Il pagliaccio che “guida” il PD scrive:

“La scelta di formare questo governo da parte del Pd è stata lungimirante. Anche se non vanno nascoste le difficoltà in nome della salvezza della Repubblica.

Senza questo governo non avremmo potuto fronteggiare la pandemia: Salvini l’avrebbe gestita come Trump o Bolsonaro e il rapporto conflittuale con l’Europa non avrebbe permesso di ottenere per l’Italia gli straordinari risultati, anche in termini di risorse.”……

Ma lui voleva andare ad elezioni per incoronare Salvini!!!!

Senza la cinica invenzione di Renzi sarebbe andata proprio così!!

I tardo comunisti come lui e il baffino che c’è dietro dimenticano che per imporre le loro menzogne come verità, loro hanno sempre avuto bisogno dell’omicidio politico.

Non possono appropriarsi dell’opera di qualcun altro se questo qualcun altro è ancora vivo o non giace dimenticato in galera o in esilio.

Ma non sono capaci. Ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Non sono neanche degni dei loro ispiratori storici. Sono solo dei pagliacci e sono finiti alla corte di un pagliaccio a fare da spalla. Quello che, a seconda della gag, prende gli schiaffi o le legnate.

Il pagliaccio che "guida" il PD scrive: PORELLO! NON E NEMMENO IN GRADO DI DIRE DUE PAROLE DI SUO.E FA SUE LE IDEE E LE PAROLE DI RENZI.

