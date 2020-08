MA IL PD HA LE IDEE CHIARE?

” Non dicono: «scusate, su Bibbiano, sul Pdl meno elle, sul Pd con i tentacoli della piovra mafiosa dicevamo un sacco di fesserie», no, non dicono niente, e sorridono soddisfatti”.

Questo è lo scenario su cui Zingaretti ha messo il sigillo imperiale del Pd.

Reagirà il popolo democratico a questa provocazione, ad uno sberleffo umiliante di questa portata?

Gli eredi della resistenza, dei De Gasperi, dei Berlinguer, trattati come pezze da piedi, da questo manipolo di ignoranti, arrivisti ed opportunisti?

Alcuni dei quali fanno di necessità virtù,subendo proni, l’adagio “questo passa il convento”.

Dov’è finito l’insegnamento di Gramsci che parlava di lotta per “l’egemonia culturale”?

No non è la reazione piccata di un militante democratico la mia, quanto invece, un grido d’allarme verso forze eversive che continuano nel loro attacco alla democrazia rappresentativa e parlamentare nata dalla Resistenza.

Di cui il taglio del numero dei Parlamentari costituisce l’ultimo tassello.

Ed io voterò No.

E se c’è chi obietta che stiamo al governo con loro, rispondiamo pacatamente che non potevamo consegnare il paese a Salvini.

Ma non per questo in prospettiva lo dobbiamo consegnare a loro che non dimostrano alcun segno di resipiscenza sul rispetto della democrazia.

Mentre Zingaretti non pare tenere a tutto questo.

