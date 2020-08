AHI AHI AHI , LA VEDO BRUTTA PER QUESTO REFERENDUM .

Da molti bollati come “populisti di sinistra” in risposta a quello del duo Salvini-Meloni, le Sardine con una mossa a sorpresa si schierano apertamente per il No al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari, il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle poi ‘sposato’ da (quasi) tutto il Parlamento.

In un lungo post pubblicato sui social, il gruppo nato in Emilia Romagna come risposta al segretario della Lega Matteo Salvini ha spiegato dettagliatamente le motivazioni che hanno spinto il movimento a scegliere il fronte del No.

