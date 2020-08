IL FUTURO, QUESTO SCONOSCIUTO Governare il cambiamento è complicato, ma va fatto.

Disegnare scenari. Immaginare il futuro. Cercare di prevedere come sarà la nostra vita.

È un esercizio, peraltro molto diffuso, al quale è difficile sottrarsi, anche a costo di sbagliare: e in ogni caso aiuta a guardare più attentamente la realtà che abbiamo davanti agli occhi.

Al netto delle emergenze e degli imprevisti sempre possibili, come la pandemia che ancora ci angoscia, possiamo comunque cogliere l’occasione di questo accidente per cercare di immaginare quali potranno essere gli sviluppi dei nostri modi di vivere, in una società che fa ormai largo uso dell’informatica, che si appresta ad utilizzare (e in parte già utilizza) forme di intelligenza artificiale, che sta cambiando parametri, abitudini, modelli, stili di vita, anche rapporti interpersonali.

Non è un esercizio inutile, anche se è evidente che si tratta solo di estrapolazioni, fantasie, di un gioco, se vogliamo, ma un gioco non casuale, un “educated guess”, un’ipotesi ragionata.

Sono disponibili un sacco di informazioni, studi, proiezioni, ma soprattutto abbiamo la nostra esperienza diretta, ora acuita ed arricchita dalla pandemia e conseguente lockdown, che ci ha permesso di vedere e persino di vivere in anticipo alcune possibili evoluzioni future.

Lo stravolgimento più grande ed inevitabile che a me pare di poter immaginare riguarda il nostro rapporto con il lavoro.

Premetto che considero il lavoro non già una condanna divina né un fatto puramente mercantile ma come la base, il fondamento, del nostro vivere comune, un servizio che rendiamo a noi stessi ed alla società, che permette a noi di procurarci i mezzi per la sussistenza, di promuoverci ed emanciparci, agli altri di godere dei prodotti e dei servizi che i singoli contributi lavorativi forniscono. Nessuno è autosufficiente, nemmeno gli artisti, e la società funziona (bene o male, ma funziona) perché ognuno contribuisce con il proprio lavoro, qualunque esso sia, a far sì che tutti possano accedere a tutto. Ci sono ovviamente mille distonie, mille problemi, mille contraddizioni, ma in fondo siamo ovunque organizzati così. E da secoli.

Come da secoli siamo abituati, tutti, in ogni parte del mondo, a considerare la nostra vita divisa tra lavoro ed altro, dove in quell’altro c’è tutto il resto, dalla famiglia agli svaghi, alla cura personale, alle necessità fisiologiche.

Per decenni si è lottato per regolamentare e ridurre l’orario di lavoro a favore del resto del tempo (anche chi lavora in proprio cerca di farlo) e le tecnologie hanno dato un contributo fondamentale per far sì che si passasse da un lavoro totalizzante, senza limiti né diritti, via via alle attuali 40/36 ore a settimana. In ogni caso le ore di lavoro per la maggior parte dei lavoratori restano separate e distinte dal resto della vita. Spesso anche la famiglia è totalmente estranea al lavoro che i suoi componenti svolgono, ognuno assorbito dai suoi compiti nell’orario di lavoro e poi, ben separato, il tempo dedicato al resto. Ci sono famiglie in cui il lavoro dei singoli componenti, salvo momenti drammatici o occasioni di grossi cambiamenti, restano sullo sfondo del ménage, come si trattasse di un altro mondo.

Quanti parlano o raccontano regolarmente in casa del proprio lavoro?

Bene (o male, tant’è), può darsi che in un futuro molto prossimo non sarà più così: non per tutti, ma per molti, un numero sempre crescente, potrebbe diventare indistinguibile ed inseparabile il tempo del lavoro dal resto.

E non perché si lavorerà continuamente, senza limiti né diritti, (dobbiamo impegnarci perché non sia così), ma perché l’evoluzione della tecnologia e la conseguente diversa organizzazione del lavoro non richiederanno più la presenza fisica per un numero continuato di ore, ma piuttosto la disponibilità ad assolvere ai propri compiti lavorativi all’interno dell’organizzazione in momenti discontinui, per tempi non preordinabili a priori, ma gestibili secondo le necessità e le disponibilità.

Insomma, potrebbe andare in crisi lo stesso concetto di “orario di lavoro”. In parte questo è già iniziato con lo “smart working”, da tanti sperimentato bene o male nel corso del lockdown, ma la tendenza è ormai chiaramente quella e potrà solo aumentare il numero dei lavoratori coinvolti. Il genitore che sta un’ora davanti al computer, poi prepara la pappa al bimbo e poi ritorna, oppure che smette di giocare con il figlio per partecipare ad una teleconferenza. Poi semmai passa in ufficio, o quello che ne resterà, per un paio d’ore alla settimana.

Sarà un bene, sarà un male? È presto per dirlo; molto dipenderà da come tutta la società evolverà i suoi comportamenti e da come cambieranno tempi e modi dei servizi necessari. Deve pensarci la politica…

Già da tempo assistiamo a cambiamenti molto consistenti: interi comparti sono già stati stravolti nella loro organizzazione. Si pensi alle banche, ormai quasi del tutto smaterializzate, a molte fabbriche che si sono via via svuotate di operai per lasciare il posto all’automazione spinta, agli uffici, che abbiamo visto svuotarsi per la pandemia e che difficilmente vedremo di nuovo riempirsi come prima. Per non parlare dell’e-commerce, sempre disponibile e che ci porta a casa le merci, della futura telemedicina che ci permetterà di evitare di assembrarci nello studio di un medico o nella sala di un pronto soccorso, persino della scuola che, pur con evidenti e necessarie limitazioni, può svolgere almeno parte del suo ruolo in modo molto meno rigido di come siamo abituati.

Sempre più ci abitueremo a usufruire di servizi ad ogni ora del giorno e della notte ed ovviamente ci dovrà essere qualcuno che quei servizi li può offrire, in parte in modo virtuale, in parte in modo fisico, ma senza alcun vincolo di “orario di lavoro”. Non ci dà forse fastidio sentirci dire al telefono che un certo servizio è operativo dal … al …, dalle ore … alle ore …, mentre a noi serve averlo subito? Amazon e tutta l’economia telematica è operativa 7/7 e 24/24, da un po’, e dopotutto noi ne siamo fruitori contenti e soddisfatti.

Non voglio qui addentrarmi in considerazioni morali, o negli inevitabili problemi sindacali, e nemmeno dare sfogo alla nostalgia di altri, presunti migliori, tempi. Dico solo che ovviamente ci sono problemi grossi che vanno affrontati e risolti in modo intelligente. Bisogna prepararsi ed anche a questo serve disegnare scenari.

Voglio qui solo sottolineare come le nostre giornate, le nostre settimane, mesi, anni, potranno essere stravolti da questi cambiamenti. Un incubo, un sogno? Ognuno ci rifletta e reagisca secondo la sua propria sensibilità. Ma se la tendenza del mondo è quella, e mi pare incontestabile, sarà difficile invertire il senso, anche perché quel senso ci offre molte più possibilità e flessibilità di prima.

Saremo noi a dover cambiare abitudini e parametri, sperando di trovare un equilibrio nuovo, come d’altronde finora è sempre stato.

Cambierà tutto ovviamente, trasporti, urbanistica, architettura, vacanze, orari, persino rapporti familiari, e spetta a noi far sì che tutto questo si risolva in un miglioramento delle condizioni di vita generali piuttosto che in un inquietante snaturamento delle nostre relazioni sociali. È un compito al quale non possiamo sottrarci: dobbiamo come sempre cercare di governare noi il cambiamento e non subirlo, schiavi delle esigenze di grandi entità economiche che sono poste al di fuori del nostro controllo.

Come dicevo prima, è compito della politica, quella vera, quella alta, quella che gestisce, programma, regola, aiuta, premia e penalizza. Una politica della polis, e non del quartierino, quella politica che guarda avanti e non ha paura di misurarsi con la complessità dei problemi. Insomma, il contrario del becero populismo dal quale purtroppo siamo circondati.

È un compito storico della sinistra quello di governare i cambiamenti. Qualcuno batte un colpo?

IL FUTURO, QUESTO SCONOSCIUTO Governare il cambiamento è complicato, ma va fatto.

