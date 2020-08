LA COERENZA, SAI, E’ COME IL VENTO! POI Cè IL SALTO DI OTTAVA

LA COERENZA, SAI, E’ COME IL VENTO

Il bellissimo discorso di Mario Draghi e’ un invito forte ad usare il debito che siamo costretti a fare non per misure assistenziali a breve, ma in investimenti strutturali e riforme che ripaghino le generazioni future con un Paese migliore.

Vorrei far notare sommessamente che questo e’ quello che ha sempre sostenuto Matteo Renzi, prima tentando le riforme col suo governo, contrastatissimo dai conservatori di destra e sinistra uniti nella lotta, poi con le proposte concrete di Italia Viva. Capisco che questo irriti le pelli sensibili alla luce del sole, ma quando ‘ve vo’ ce vo’.

Poi fate come vi pare.

SALTO DI OTTAVA

Uno schiaffo all’assistenzialismo consociativo ed un discorso praticamente da Premier.

Mario Draghi al Meeting di Rimini (che apre non casualmente) traccia la mappa delle priorità prossime al Covid. Pronto a riprendere per nascondere i vuoti di Conte e della paralisi giallorossa a sintesi dell’Italia più ridicola e decadente.

L’intervento dell’ex Presidente BCE mostra la prospettiva migliore del Paese. Nulla a che vedere con l’avanspettacolo delle Azzolina e degli Speranza per citarne due e ben oltre l’impasse di “zeri” come Zingaretti e Di Maio.

Dunque un asse ideale con la nazione che dovrà essere, in una ripresa che guardi all’Europa ed ai giovani a cui riconsegnare futuro e formazione. Oltre il rischio di una società di numeri in mano a pochi, che trova forza nell’appiattimento culturale tipico del grillismo fasciocompagno a cui indurre le nuove generazioni.

Un discorso di apertura e cambiamento dunque, che vuole investire in intelligenza, in versatilità e che segnala l’esigenza di un nuovo statismo. Proseguendo lo slancio dei “mille giorni” quale riferimento per gli anni che verranno da fondare sull’istruzione e sui profili più alti, senza altri mistificatori delle pubbliche utilità come da retrobottega di certi partiti. Per infilarsi in una dinamica più necessaria e capace di selezionare la migliore classe dirigente.

Uno di Rignano è da un po’ che lo dice. E Draghi, per fortuna, sa e ascolta ..

LA COERENZA, SAI, E' COME IL VENTO! POI Cè IL SALTO DI OTTAVA

