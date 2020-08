L’ERA ROMITI Qualità e difetti dell’uomo che per oltre vent’anni ha guidato la Fiat.

Cesare Romiti è stato un uomo con molte qualità e qualche difetto. Le qualità sono quelle che tutti conoscono: ha diretto per anni, con mano molto ferma, il maggior gruppo industriale italiano. Ma era anche un uomo curioso: quando i suoi operai della Fiat assediano per settimane gli stabilimenti, una sera non resiste e deve uscire in macchina a vedere di persona i picchetti e i fuochi.

Romano fino al midollo, cosa che non ha mai nascosto, anzi esibito, era stato spedito a Torino da Enrico Cuccia, gran patron di Mediobanca e lord protettore dell’industria del Nord per una ragione molto semplice: fino a metà degli anni Sessanta la Fiat nemmeno sapeva che cosa fosse la parola debiti, tutti i conti sempre in attivo. Ma ormai non era più così. L’esposizione con le banche stava crescendo, e serviva uno specialista. Romiti, proveniente dall’industria pubblica, era esperto di debiti e di trattative con le banche.

E era esperto anche in un’altra questione: il potere. Sapeva che non si può dividere in tanti pezzi. Quando lui arriva a Torino in Fiat ci sono molti talenti. C’è Carlo De Benedetti, che molti indicano come l’erede designato degli Agnelli, c’è Umberto Agnelli, c’è Vittorio Ghidella, che ha rivoluzionato le auto Fiat. E tanti altri.

Romiti impiega forse due minuti a capire come stanno le cose: deve sbarazzarsi di tutti questi aspiranti al trono, se vuole comandare davvero. Umberto Agnelli, il caso più difficile perché membro della casa regnante, lo manda in politica, lontano da Torino (dove finirà per contare zero). E lo accusa anche per aver dato un’intervista a me in cui chiedeva la svalutazione della lira e la libertà di licenziare (intervista, peraltro, vista e approvata dallo stesso Romiti). Carlo De Benedetti viene accusato di voler scalare la Fiat, e messo fuori (e comprerà la Olivetti, grazie all’amico Bruno Visentini). Ghidella viene accusato di vari misfatti insieme a Umberto, e quindi cacciato (farà l’imprenditore in proprio, ma senza molto successo). In pochi mesi Romiti fa il vuoto intorno a sé e regna incontrastato sul più grande gruppo italiano. Un vero capolavoro di scalata al potere. Sempre sostenuto dall’amico Cuccia, che ha una disistima quasi totale di tutti gli altri.

Quando Romiti verrà accusato di varie cose dal pool di Mani Pulite, 40 imprenditori di livello firmano una lettera di solidarietà. Fra i firmatari c’è anche Cuccia, e credo che sia la prima e ultima volta in cui ha firmato un documento del genere.

Uno dei difetti di Romiti è che non ama le automobili, e forse nemmeno le conosce tanto bene. Infatti cerca di fare altro: finanza, edilizia, ecc. Tutti fallimenti clamorosi.

Alla fine anche lui si arrende di fronte a una semplice verità: la Fiat sa fare automobili e basta.

Però è un uomo abile e determinato. Quando i suoi operai, di fronte alla richiesta di 14 mila licenziamenti, scioperano, lui sta zitto e lavora nell’ombra. E un giorno esplode la famosa “marcia dei 40 mila”: dirigenti e dipendenti che sfilano per Torino, chiedendo la fine degli scioperi e il ritorno al lavoro. Una cosa così non si era mai vista, un contro-sciopero. Un sindacalista parlerà della “più grave sconfitta sindacale di tutti i tempi”. Da allora, di fatto, il sindacato non ha contato più niente alla Fiat. Prima, invece, gli scioperi alla Fiat davano il segnale a tutta la categoria dei metalmeccanici. Berlinguer, allora segretario del Pci, che si era spinto fin davanti ai cancelli di Mirafiori per portare la sua solidarietà agli operai in sciopero deve ripiegare in silenzio. Anche per lui, partita chiusa. Romiti è uno fatto così. Gli puoi tirare anche una botta, ma stai sicuro che risponderà con una ancora più forte.

In un’altra occasione, Ghidella, responsabile degli stabilimenti, va da Romiti con un elenco di 61 lavoratori sospettati di terrorismo o di esserne fiancheggiatori. “Vanno licenziati subito”, dice Ghidella. “E lei mi deve dare la garanzia che non rientreranno mai più in Fiat”. Romiti lo guarda e gli dice: “Quando esce dica alla mia segretaria di preparare le lettere di licenziamento, le firmerò subito. Nessuno di loro tornerà mai più qui. Ha la mia parola”.

Poi c’è un lato segreto e che pochissimi conoscono di quest’uomo. Una sera mi trascina nella periferia torinese, molto fuori mano. E finiamo in una comunità di drop out, di sbandati, brava gente, ma molto sfortunata. Tutti, lì, conoscono Romiti e lo trattano come un fratello. Più tardi si capirà perché: è lui che finanzia quella piccola comunità di gente senza futuro, e nemmeno con un gran presente. Lui non ne ha mai parlato con nessuno.

Una delle passioni di Romiti era la stampa. Il Corriere, ma anche il Resto del Carlino di Bologna e l’associazione dei giovani editori.

In un’altra occasione a Milano c’è una piccola festa d’addio al Generale Dalla Chiesa, che va a fare il prefetto di Palermo (dove verrà ammazzato). Pochissima gente si presenta. Ma da Torino arriva Cesare Romiti, memore dell’aiuto avuto nel difendere la Fiat dal terrorismo di quegli anni. Questa è una parte della storia rimasta segreta e che probabilmente non verrà mai rivelata, ma una collaborazione molto stretta c’è stata. Non si possono dimenticare le parole di Ettore Massacesi, amministratore delegato di un’altra fabbrica di auto, l‘Alfa Romeo: “Quando riunisco il consiglio di fabbrica, e li guardo in faccia, ho la certezza che almeno un paio sono membri delle Brigate Rosse”. La Fiat, con oltre 200 mila dipendenti, doveva avere più di un covo brigatista.

Anche per Romiti, comunque, viene il momento di andarsene in pensione. Lascia la Fiat, che ha salvato almeno un paio di volte, con una liquidazione colossale: 105 miliardi di lire per il servizio prestato più 99 per patto di non concorrenza.

Con tutti questi soldi, una volta fuori da Fiat, tenta varie imprese, ma nessuna ha successo. La sua grande storia, insomma, rimane la Fiat, dove ha fatto davvero la differenza. Per pochi mesi è riuscito anche a esserne presidente, al posto di Gianni Agnelli. Un giro sulla carrozza del principe, hanno commentato i maligni.

Un bel gesto, comunque, e una bella vittoria per il figlio di un impiegato romano delle poste.

