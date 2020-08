“Il racconto di ciò che sta accadendo in Bielorussia e le fotografie di ieri da Minsk, dove centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per reclamare democrazia e chiedere le dimissioni del dittatore Lukashenko e nuove elezioni, non ci possono lasciare indifferenti e richiedono un nostro intervento.Non possiamo accettare che in Europa esistano regimi totalitari: l’UE deve insistere sul dialogo e sostenere le legittime aspirazioni alla democrazia.Sulle libertà democratiche, sul rispetto dei diritti umani, sulle libertà fondamentali noi non possiamo avere tentennamenti di sorta.”

“La posizione della politica europea è chiara, da Angela Merkel al presidente del consiglio UE Charles Michel hanno usato parole forti e nette contro la violenza con cui le autorità bielorusse stanno cercando di reprimere le proteste di chi in maniera pacifica vorrebbe eleggere liberamente il proprio leader. Anche il ministro degli Esteri britannico Raab ha invocato sanzioni contro il governo di Lukashenko. Credo che ora sarebbe utile che anche il governo italiano esprimesse con chiarezza la posizione del nostro Paese e il dissenso nei confronti di questa violenta repressione. Deve essere chiaro che anche noi siamo dalla parte di chi desidera la democrazia e il rispetto dei diritti umani”. Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, intervistato commenta il silenzio del premier Giuseppe Conte e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio su quanto sta accadendo in Bielorussia.

Minsk, ITALIA VIVA su Conte: “Esprima chiaro dissenso verso Lukashenko” Caos in Bielorussia, Rosato ad Affaritaliani.it: “Sia chiaro che siamo dalla parte della democrazia” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo