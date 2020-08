Al via la seconda edizione della scuola di formazione di Italia Viva. Ma la prima lezione la terrà il pd Bonaccini.

A comunicarlo l’ufficio stampa di Iv. Ad inaugurare l’anno non sarà il leader Renzi ma il presidente dem dell’Emilia Romagna.

Studiare da politici, ma ascoltando la lezione di un esponente di un partito da cui si è fuoriusciti. Un paradosso singolare, eppure attualissimo perché per la seconda edizione della sua scuola di formazione politica, Italia Viva ha preso una decisione per certi davvero inaspettata. La realtà e che tra politici competenti preparati cè la politica non destra e o sinistra. E per Renzi e Bonaccini interessa insegnare che cosa e la politica, a cosa serve e come si fa.Che e ciò che manca da anni nei parlamentari ITALIANI.

Ma i mal pensanti subito mettono i puntini sulle i,facendo notare che:

La scuola, fortemente voluta dal leader di Iv, Matteo Renzi, (e, in questo caso serve ricordarlo, ex premier durante il suo periodo di militanza nel Partito Democratico), sarà un corso di tre giorni, dal 26 al 28 agosto, e si terrà a Castrocaro, in Emilia-Romagna. Ciò che stupisce, però, è che a tenere la prima lezione non sarà Renzi nè un esponente di Italia Viva.

I vertici del partito hanno infatti scelto come insegnante che darà il via alla seconda edizione della scuola il governatore della Regione, Stefano Bonaccini. Una scelta di cortesia, si potrebbe dire, essendo la manifestazione renziana ospitata in una città dell’Emila-Romagna. Eppure, Bonaccini è uno degli esponenti di punta del Partito democratico, proprio quel Pd da cui Renzi si è allontanato lanciando critiche e provocando una scissione.

COMUNQUE: Il deputato di Iv, Marco Di Maio, conferma che per la seconda edizione “arriveranno a Castrocaro Terme e Terra del Sole 250 giovani under 30 da tutta Italia, metà uomini e altrettante donne, come da regolamento”. Poi il ringraziamento a Bonaccini “per aver accolto il nostro invito, confermando un rapporto di amicizia e stima che dura da anni”.

PS: Ad ogni azione che riguarda in qualche modo Renzi, riparte la solita solfa delle banalità acide ed infantili dei suoi odiatori “a prescindere”. Coinvolgendo nel disprezzo anche persone di qualità, serie e preparate, come Bonaccini (anche se appartiene alla loro stessa “ditta”)..Visto che il loro grande scopo nella vita è quello di attaccare il toscano, propongo loro di prendersi il patentino da vecchie comari anti Renzi. Così potranno dare lezioni e ripetizioni.E commentare negativamente per un partito che fa formazione politica visti tutti voi e gli altri che candidano ignoranti e improvvisati è indicativo di come sia ridotto questo paese. E infatti ignoranti e improvvisati hanno un sacco di voti fanno danni, rubano apertamente con tanto di sentenza, occupano poltrone dandole anche ai parenti, quando dicevano ,noi mai! Cambiano statuti e regole in corso d’ opera, scambiano nazioni una per l’ altra, postano su facebook in continuazione fake e strafoghi alimentari, sbattono sui social minorenni , complici di avere un pensiero diverso,esponendole ai ” leoni da tastiera” così come per qualsiasi artista che non la pensi come la loro parte politica scatenando quegli hater che dovrebbero essere tutti denunciati, strumentalizzano la famiglia, incitano l’ odio, non leggono un libro da anni, ma si fanno fotografare avendolo in mano…ah! L’ intellighenzia! E la maggioranza degli italiani in questi si rispecchia! Auguri!

