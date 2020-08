SI O NO! IO VOTO NO. Ieri un deputato del PD Ceccanti ha detto che il Parlamento non deve più avere l’esclusività normativa. Vorrei ricordare che questa repubblica è parlamentare( piaccia o meno). Il Parlamento è al centro dello stato e a causa del M5S e di questo governo che continua andare avanti con DPCM o con leggi di cui pone la fiducia si sta stravolgendo un intero impianto. Questa legge è sbagliata perché farà diventare il Parlamento un istituto ormai vecchio di poca importanza sempre più raggirabile e sempre meno rilevante con il rischio che fra qualche tempo nasca un partito che sostenga” perché non toglierlo del tutto o diminuire ancora il numero dei parlamentari così si potrebbero risparmiare molto soldi”.

Ma: Il dramma della democrazia italiana è che l’elettore non può più scegliere il proprio rappresentante, ma può solo votare all’ingrosso un partito, che gli impone una lista bloccata di gente che risponde solo alle proprie convenienze, facendo poi in parlamento l’opposto di quello per cui aveva chiesto il voto. A questo punto parlare di rappresentanza e di numero dei parlamentari è come discutere sul sesso degli angeli.

SERVE! Stabilire il numero di parlamentari per garantire una ragionevole rappresentanza del “popolo” e del territorio è importante. Stabilire i requisiti dei candidati è fondamentale: incensurati, laureati, ottima conoscenza dell’inglese, età compresa fra i 35 e 65 anni. Pace e bene.

Contro l'ondata demagogica: REFERENDARIA DEL TAGLIO DEI PARLAMENTARI.

