ED E’ SUBITO DERBY PER DRAGHI.

Stimo Draghi tra i migliori italiani viventi. Dipendesse solo da me sarebbe il prossimo Presidente della Repubblica. O capo di un governo di rinascita vera, all’unisono con l’Europa unita e sovrana.

Quello che non sopporto e’ l’uso retorico delle sue considerazioni sul futuro che ne fa il mainstream mediatico. Sono abituato alla blandizie giovanilistica che mi irritava quando avevo venti anni e la mia generazione ebbe il coraggio di ribellarsi da San Francisco a Praga, da Parigi a Berlino, da Milano a Roma a Napoli.

Cose giuste e sbagliate, comunque lasciando segni positivi.

Oggi, piu di allora, bisogna lavorare pensando al futuro, ma per favore la retorica generazionale la stiamo ruminando da almeno cinquanta anni, sarebbe ora di finirla considerando che i nostri figli alle medie e i nostri nipoti alle elementari sono gia qui, oggi, e i provvedimenti che vanno presi devono avere anche effetti consistenti a breve. Le cosi dette generazioni future vanno tutelate ora, con investimenti strutturali a medio/lungo termine, ma anche con effetti a breve.

C’e’ bisogno di Visione e progettualita’ che uniscano le forze migliori. Invece vedo il solito Derby: nord v/s sud, giovani v/s vecchi, lavoro v/s lavoro. La solita storia del dito e della luna.

Se sei simpatico il dito te lo ingessano sui media, se sei antipatico te lo tagliano e via.

Salvo intese.

