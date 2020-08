A me interessa che gli italiani, più che il governo, superino la crisi. Abbiamo a disposizione una massa di soldi mai vista, una montagna di risorse. Se ci fosse stato Salvini non avremmo mai preso i 209 miliardi di euro. Questo mi rende orgoglioso di aver fatto la mossa del cavallo esattamente un anno fa. Ma non basta più adesso perché Conte non può solo rivendicare di averli presi: adesso vanno spesi. Oggi la priorità è spendere bene. E per farlo il governo deve essere concreto: meno annunci, più provvedimenti puntuali per favore. Noi siamo pronti a dare una mano, ma la politica del rinvio non basta più: dalla politica industriale alle infrastrutture non possiamo più aspettare. Possiamo farcela, dobbiamo correre.Matteo Renzi

Il bellissimo discorso di #MarioDraghi – applaudito da destra a sinistra, senza soluzione di continuità – è un invito forte ad usare il debito che siamo costretti a fare non per misure assistenziali a breve, ma in investimenti strutturali e riforme che ripaghino le generazioni future con un Paese migliore.

Vorrei far notare sommessamente che questo è quello che ha sempre sostenuto #MatteoRenzi, prima tentando le #riforme col suo governo, contrastatissimo dai conservatori di destra e sinistra uniti nella lotta, poi con le proposte concrete di Italia Viva.

Capisco che questo irriti le pelli sensibili alla luce del sole, ma quando ce vo’ ce vo’. Poi fate come vi pare. La coerenza, sai, è come il vento

GLI APPLAUSI A DRAGHI E LA COERENZA

