Ci sono i giustizialisti, cioè quelli per cui alla prima notizia sulla stampa (di un avversario politico) lo crocifiggono perché colpevole. Poi ci sono i garantisti (che sono quelli che hanno letto la Costituzione) per cui c’è la fiducia nella magistratura, nella consapevolezza che non può essere un giornalista o un procuratore ad emettere una sentenza ma ci vuole un giudice.

I giustizialisti, anche quelli che sono al governo con noi, che scaricarono sentenze (e insulti) su Maria Elena Boschi per la vicenda che coinvolgeva il papà, per il quale oggi c’è stata l’ennesima archiviazione, sono certo si scuseranno con lei e con l’opinione pubblica. Attendo di leggere le scuse in prima pagina così come quando fu accusato.Parlo con te TRAVAGLIO fa vedere che hai le palle per chiedere susa in prima pagina sul tuo FALSO QUOTIDIANO! Eeehh ai voglia il c…..ne fa lo gnorri tipico degli ominicchi !!!

Mi congratulo con l’onorevole Boschi, una delle migliori ministre che la Repubblica abbia avuto. In fondo, in questo paese, essere donne, essere al contempo intelligenti e belle, é un “reato” che non si perdona. Auguri!!!!

La verità prima o poi viene sempre a galla …. aspettiamo le scuse e i commenti del giornalaio Travaglio

