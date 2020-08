Nel Pd si allarga il fronte di chi vuole il congresso

Nardella esorta invece Zingaretti “a essere chiaro. Vogliamo parlare di alleanze politiche coi 5 Stelle? Di legge elettorale? Di bipolarismo? Di modello di partito? Perfetto: facciamo un congresso”, dice a Repubblica. “Prima di parlare di alleanze e modelli elettorali dobbiamo rifarci la carta d’identità. Siamo ancora un partito a vocazione maggioritaria? E se sì, come dice anche Nicola, perché allora parliamo di proporzionale? Io non accetto l’idea di un partito di medie dimensioni poi costretto a fare alleanze”.

Il sindaco di Firenze ammette di non essere “pregiudizialmente contrario all’alleanza coi 5 Stelle, non lo sono mai stato nemmeno in Toscana, ma senza condivisione di valori chiari no”, quindi, afferma, “parlare di matrimonio coi 5 Stelle solo per battere Salvini senza prima aver capito cosa vogliamo è sbagliato”.

Critica il Partito democratico Luciano Nobili, ex dem passato a Italia viva seguendo le orme di Matteo Renzi. “A me ha fatto impressione vedere il segretario del Partito Democratico esultare per il risultato di un voto su Rousseau, ma d’altronde sic transit gloria mundi”, dice.

“Il Pd rinuncia alla sua natura, al suo Dna riformista e si consegna al populismo di Casaleggio e del M5S. Il Pd ha rinunciato alle sue idee e ha ceduto su tutti i dossier alle idee dei 5 Stelle, dal giustizialismo alle questioni economiche. Italia Viva tiene in mano un vessillo riformista e proviamo a costruire una strada diversa”. Per Nobili, infine, l’alleanza con M5s è “sbagliata” e “non produrrà risultati: lo dimostrano le ultime regionali: in Umbria insieme hanno fallito, in Emilia Romagna dove non c’era accordo con i 5 Stelle si è vinto”.