“Se la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni in cui” la riapertura delle scuole e le votazioni “sono messe a rischio”. Così il consulente del governo Walter Ricciardi, ospite di Agorà Estate, risponde a chi gli chiede se le elezioni e la riapertura delle scuole potranno tenersi regolarmente.

“Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Da noi si è rialzata poco. Ma in altri paesi come la Spagna e la Croazia si è rialzata moltissimo. Ecco, in quei paesi oggi non si potrebbe votare”, dice Ricciardi. Salvo poi smentirsi: “Non ho mai detto che riapertura delle scuole ed elezioni sono a rischio in Italia. Le scuole riapriranno e si sta facendo di tutto per riaprirle in sicurezza. Parlavo di altri Paesi dove la curva dei contagi si è rialzata in modo preoccupante. In Italia, fortunatamente, non è ancora così e dobbiamo fare di tutto per tenere la situazione sotto controllo”, manda a dire in una nota.

L’aumento dei casi? “Era prevedibile vedendo le scene di assembramenti ed era prevedibile anche che avvenisse nelle fasce più giovanili che sono quelle che si sono esposte maggiormente al contagio. L’aumento è preoccupante ma siamo ancora nella possibilità di controllarlo”.

“Certamente si poteva fare di più – ha sottolineato – abbiamo sempre detto che le discoteche sono un ambiente incompatibile con l’epidemia, perché i giovani vanno ad ammassarsi, e infatti abbiamo visto scene di assembramento e queste scene le paghiamo. Così come le abbiamo viste anche nei bar e nei ristoranti.

Quando la distanza di sicurezza viene abbassata siamo in grado di vedere dopo 7 giorni, 2 settimane, un aumento dei casi come sta sistematicamente avvenendo”.

Immediata la risposta di Giovanni Toti a proposito di elezioni. Il governatore ligure, in corsa per la riconferma, ha affermato: “Tal Ricciardi, consulente del Governo, ventila l’ipotesi di un ulteriore rinvio del voto. Questa eventualità che non può accadere e trovo eversivo che un signore non eletto da nessuno possa anche semplicemente ipotizzare, sarebbe la dimostrazione che il Comitato tecnico scientifico del Governo è un’accolita di inetti pericolosi”.

Dura critica anche da parte di Matteo Salvini: “Irresponsabile ipotizzare rinvio delle elezioni e chiusura delle scuole, questo terrorismo danneggia l’Italia. Invece di aprire la bocca, chiudano i porti”.

Ma guarda un pó….. prima lo specchietto per le allodole delle scuole poi il vero obiettivo delle elezioni per continuare a rimanere al timone del paese a perpetuare il disastro di questo governo che é di gran lunga il peggiore che la Repubblica abbia mai avuto..

Il commento di Salvini lasciamolo perdere, la solita bestialità !

Sul commento di Toti ci sarebbe da obiettare. Primo che credo che chiunque possa portare la sua opinione senza risultare eversivo.

Secondo che se il governatore Toti ritiene che il “Comitato scientifico sia una accolita di inetti pericolosi”, non si scandalizzerà se allora anche sulla questione “Conte sapeva o non sapeva” a proposito della “zona rossa” si possa ripetere lo stesso giudizio.

Perché delle due l’una: o il Comitato è sempre inetto, oppure è sempre una fonte scientifica autorevole.

Per il resto, sull’opinione di Ricciardi, credo che si possa convenire che se e quando i contagi dovessero aumentare in maniera considerevole, i temi “aperture” ed “elezioni” si potrebbero pure rivedere. E non si tratta di “eversione”, ma che poi quando si pronunciano parole del genere a sproposito quello che si ottiene è il grado di stupidità di chi le pronuncia, e non di puro buonsenso, ma chi e costui? Spacciato come membro qualificato dell’OMS si vede che era un “civile”designato politicamente,ripescato come consulente di Speranza.La gaffe svela un piano preordinato , Conte non vuol permettere che il voto confermi la debacle sua e del M5S + Pd. Non aprirà le scuole e non si andrà al voto.