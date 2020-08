Bettini non perde il vizio di dire agli altri quello che devono fare. Torna sempre in mente il brano di De Andrè “si sa che la gente da buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio…”.

Per altro tutta tattica, tutto politichese, tutto vecchio stile. Ora direi che basterebbe l’impegno che ha profuso nel Pd per portarlo al guinzaglio dei grillini affinché chi pensa alla costruzione di una nuova offerta veramente riformista gli dica con garbo: “grazie ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare e soprattutto la nostra idea è decisamente più ambiziosa”.

E sì, perché caro Bettini tu pensi alla costruzione di una forza del 10% che si allei con la nuova sinistra (Pd/5s/LeU-Sinistra Italiana) che state tenacemente costruendo per svolgere il ruolo che avete sempre destinato agli altri: quello della stampella.

Io penso, invece, che, difronte alla distruzione del progetto riformista che state realizzando con l’alleanza strutturale con i grillini, sia necessario che tutte le forze, le storie (personali e collettive) e le culture convintamente riformiste, strutturalmente alternative ai due blocchi che oggi si contrappongono nel paese, trovino un canale di dialogo per la costruzione di una vera alternativa maggioritaria (che sia attrattiva anche nei confronti del 40-45% di elettori che in tutti i sondaggi non si riconoscono nell’attuale offerta politica) in prospettiva delle prossime elezioni politiche.

Bettini non perde il vizio di dire agli altri quello che devono fare. Ma lui non si mette mai di prima persona,sempre dietro le quinte e galleggia e da molti anni.Tipico dei rufiani.

