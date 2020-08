Calenda fulmina Arcuri: adesso basta pistolotti, vada a lavorare e pure in silenzio

Carlo Calenda, leader di Azione, non ne può più di chi pontifica sul coronavirus. Soprattutto se a fare la morale è qualcuno che ha incarichi pubblici importanti, come il commissario all’emergenza Domenico Arcuri. Ecco cosa scrive Calenda su Twitter: “Io sono anche disposto a sopportare Arcuri che cambia con nonchalance la data di consegna dei banchi. Ma doversi anche sorbire i pistolotti moraleggianti sulla responsabilità e le invocazioni alla cittadinanza tipo santone, anche no. Vada a lavorare, possibilmente in silenzio”.

Arcuri, infatti, aveva detto: “Siamo stati costretti per un periodo di tempo a rinunciare a uno dei beni meno negoziabili, la libertà. Una volta recuperata la libertà bisogna accompagnarla ad un elevato senso di responsabilità. Chiedo ai concittadini: conserviamo la libertà ritrovata, ma siamo responsabili. Serve un equilibrio ragionevole tra questi due elementi. Così conserveremo la libertà e non rivivremo giornate drammatiche”.

