IL FANGO QUOTIDIANO E LA LIBERTÀ DI STAMPA

Lo confesso, non ci ho dormito, ho cominciato la giornata con la ricerca della prima pagina del Fatto.

Lo confesso, a volte mi piace esagerare nel rovinarmi la giornata, la curiosità era troppa.

Non ci ho dormito, quanti titoli di prima pagina del Fatto, ho visto scorrere nella mia fantasia, mi chiedevo con quali parole il diffamatore avrebbe costruito il titolo di prima pagina.

Hai visto mai, dopo l’ultima archiviazione per Papà Boschi , l’ultima sentenza,la più importante: “NON FU BANCAROTTA”, sei autorizzato a pensare che dopo tante “Prime” a sputare fango, (il Fango Quotidiano) il “Santo Inquisitore” possa trovare d’interesse la notizia e l’obbligo morale, dopo tante e tante paginate, per i suoi affezionati lettori, ne sentisse il “dovere” di dare almeno la notizia?

Ma certo che si, anche per quel pizzico di professionalità che anche il più accanito inquisitore, quello che nel nome di una cosiddetta “libertà di stampa” mette al rogo degli innocenti, dovrebbe conservare, lo imporrebbe.

MA MANCO PER IL CZ! NULLA, NIENTE! i lettori del Fatto non devono sapere, IL SANTO INQUISITORE e la sua corte di Lanzichenecchi, hanno così deciso.

Dopo anni di flagellazione, il silenzio è d’obbligo.

ALLORA???? che succede al Nostro Santo Inquisitore, o al bavoso Padellaro e al degno compare Scanzi? si saranno distratti?

O forse sarà questa la FAMOSA LIBERTÀ DI STAMPA tanta agognata dal Fatto, quella della “nuova Era”?

Libertà di essere infangati con il privilegio della Prima Pagina.

Ma i cosiddetti lettori del Fatto, attenti alla Honestà, non provano un pizzico di disagio di fronte a tanta disonestà?

non sentono un qualcosa, tipo l’ombrello di Altan, nel sedere, non si sentono dei coglioni?

Contenti loro ed incazzato io.

