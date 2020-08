Legge 194, si chiude il cerchio della sua originale ipocrisia

L’aborto reso legale per tutelare la salute della donna oggi si trasforma in diritto. A prescindere dalla salute della donna. Quando fu approvata la legge 194, il tenore letterale dei suoi articoli e gli intenti dei suoi promotori individuavano nell’intervento abortivo l’extrema ratio: si sarebbe proceduto a esso solo se la fase della prevenzione/dissuasione non fosse riuscita a far recedere la gestante dall’interruzione volontaria della gravidanza (ivg) grazie alla prospettazione da parte del medico o del consultorio di “concrete alternative all’aborto”. La 194 si muoveva sui binari dell’aborto “terapeutico”, in virtù della sentenza della Corte costituzionale.

ORA! A ben guardare la realtà, evitando qualsiasi deriva ideologica, oggi la legge 194 dovrebbe servire soltanto per i casi in cui a gestazione inoltrata emergesse il pericolo di vita per la gestante o per i casi di pregressa violenza subita. Tutti gli altri casi potrebbero essere risolti con il semplice buon senso. Tutti sappiamo che le cicogne e i cavoli nulla c’entrano con la nascita dei bambini e che la gravidanza che non deriva dallo Spirito Santo, ma da un atto ben preciso. L’unico modo quindi per evitare sorprese è una seria prevenzione e in ogni caso non è necessario attendere tre mesi per decidere cosa fare. E’ necessario agire nel più breve tempo possibile e oggi i mezzi sono facilmente disponibili. Chi invece consapevolmente vuole abbracciare la castità senza se e senza ma lo faccia senza lamentarsi.

Preciso che non sono “a favore dell’aborto” che penso sia una cosa quasi sempre triste e molto stressante per la donna, ma penso che proibirlo sarebbe peggio, e quindi sono a favore del diritto di farlo, regolamentato. Certo che se si pensa (voi pensate?) che un embrione di poche settimane è lo stesso di un bambino di qualche mese anno, allora non stiamo parlando la stessa lingua. Aggiungo che lo so come il sex-selective abortion sia stato e sia ancora usato per assecondare preferenze e discriminazioni di genere in molte parti del mondo. A differenza vostra non la faccio così.

PS: “il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza”. credo che possa valere come risposta alla domanda: evidentemente è necessario parlare della 194 anche per difenderla da quelli che la accusano di essere causa del (gravissimo) calo demografico italiano.

Legge 194, si chiude il cerchio della sua originale ipocrisia ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo