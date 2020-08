Ma quindi ora Renzi è un leader moderato e riformista? Non è piu un pericoloso dittatore propenso alla deriva autoritaria? Questo sì, lo chiedo “per un amico”.

Leggo oggi un’intervista di Goffredo Bettini, consigliere di Nicola Zingaretti, che invita Matteo Renzi ad aderire ad una alleanza tra PD e M5S per rappresentare “i moderati e i riformisti”.

Resto perplesso.

Da ragazzino ero iscritto ai DS, e quando con Walter Veltroni si pensò di dare vita al Partito Democratico si decise di unire le due forze politiche che, all’epoca, rappresentavano la sinistra di governo, ovvero i Democratici di Sinistra (DS appunto) e la Margherita.

Questo per creare proprio un partito democratico, moderato e riformista.

Ora mi sorge un dubbio.

Se il consigliere del segretario dem chiede al fondatore di Italia Viva di rappresentare i “moderati e i riformisti” significa che il PD non li rappresenta più.

Quindi, cosa è adesso il PD?

È tornato ad essere DS?

Inoltre, se il PD rappresenta la “sinistra” e Italia Viva parla a “moderati e riformisti”…il M5S a chi si rivolge e cosa serve nell’alleanza?

Non chiedo per un amico. Chiedo per i tanti elettori che non ci stanno più capendo nulla.

Da anni.Ah dimenticavo. Ma quindi Renzi è un leader moderato e riformista? Non è più un pericoloso dittatore propenso alla deriva autoritaria? Questo sì, lo chiedo “per un amico”.

E VOI SIETE DIVENTATI UN “Partito subalterno a Di Maio e Crimi. Senza dignità e fierezza. Gori venga con noi. Zingaretti, Franceschini e Bettini hanno fallito”

