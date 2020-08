«Lavoro e scuola. C’è un’emergenza occupazionale molto seria che, quando saranno sbloccati i licenziamenti, si farà sentire in tutta la sua gravità. E poi c`è la questione istruzione: i ragazzi devono ritornare a scuola. Ha ragione Draghi quando pone la questione educativa come la questione centrale. Io la settimana prossima porto 250 giovani a Castrocaro per una scuola di formazione. Ai ragazzi bisogna dire: studiate, studiate, studiate». Matteo Renzi.

Riaprire le scuole non è un fatto tecnico: è la prima scelta di una comunità degna di questo nome. Matteo Renzi

