SALVINI, IL GUERRIERO IMMAGINARIO.Combatte ogni giorno nemici inesistenti, con successo.

“Chiuderemo questa stagione di oscurità”, proclama il candidato presidenziale americano Joe Biden. Sarebbe bello poterlo dire anche in Italia. Ma non si può. Qui è proprio il popolo a volere l’oscurità, i mestatori professionali, i bugiardi seriali.

Fino a non molto tempo fa il politico con più consensi era, e credo sia ancora, Matteo Salvini. E Salvini, basta ascoltarlo cinque minuti, è proprio uno che non sa niente, non ha mai letto niente. Non dico Proust, ma nemmeno Collodi. Si avverte nelle sue parole una totale mancanza di qualsiasi cultura. Si è formato alla scuola del Leoncavallo (non proprio un’accademia), e lì è rimasto: vince chi gonfia di più il petto.

La verità è inesistente per lui. Per anni ha perseguitato la famiglia Boschi con la storia della Banca Etruria (che sarebbe stata controllata da loro, quando erano infinitesimi azionisti). Venuta a galla la verità, non ha mai chiesto scusa a nessuno. Chi se ne frega? L’importante è aver distrutto la reputazione della Boschi (che è mille volte più intelligente e preparata di lui).

Per il resto, ha fatto strada opponendosi platealmente all’arrivo degli immigrati (per cui andrà a processo). Cercherà di sottrarsi al giudizio, ovviamente. Ma intanto proclama: ho dato la vita per questo paese. E questo mentre mangia panini lunghi mezzo metro e sfoggia un invidiabile stato di salute..

Le sue bugie non si contano. Nelle sue parole non c’è la realtà, ma un mondo immaginario, fatto di nemici e di terrori, dai quali solo lui ci difenderebbe. Naturalmente è tutta roba inventata di sana pianta. Gli immigrati non hanno messo a ferro e fuoco l’Italia, i carabinieri sono rimasti in caserma, e la vita scorre più o meno come prima. Anzi, gli immigrati, componente debole della nostra società, spesso fanno quei lavoretti che gli italiani sono ormai troppo snob per fare. Meglio aspettare i bonus di Conte.

Salvini, insomma, è il classico perdigiorno che grida “al ladro, al ladro”, quando il ladro non c’è, e scappa in cantina quando mai arrivasse.

Eppure, risulta avere il maggior numero di consensi da parte degli italiani. Che cosa piace di lui? Probabilmente la sua aria da spaccamontagne, da faso tutto mi.

In realtà, a parte tre comizi al giorno, non fa assolutamente niente. Le cataste dei suoi nemici abbattuti non esistono, come non esistono le sue guerre o le sue battaglie. E’ un rude guerriero immaginario. In qualche piazza hanno cominciato a cacciarlo via e a tirargli nuova marce. E’ l’unico buon segnale di questa stagione sfortunata.

I suoi fan continuano a inalberare cartelli con su scritto “Salvini premier”. E’ possibile che sia una presa per il culo inconsapevole: un tipo così non sarà mai premier, nemmeno in Italia. Ci sarebbe da vergognarsi di fronte al mondo intero.

Anche quando eravamo poveri e distrutti dalla guerra (che abbiamo perso), abbiamo presentato al mondo gente più dignitosa. De Gasperi va all’assemblea della pace, come capo di una nazione che ha combattuto una guerra sbagliata, perdendola, ma i suoi accenti sono così dignitosi e convincenti, e il suo pentimento così sincero, che alla fine viene applaudito. E gli mettono in tasca un cospicuo assegno per avviare la ricostruzione. Oggi a Salvini offrirebbero un panino al bar: mortadella e alici.

