SALVINI : “SCUOLA COME LAGER”AVETE LETTO BENE?

QUESTO MESSAGGIO È GRAVISSIMO.

SPERO CHE ANCHE I SUOI ALLEATI PRENDANO LE DISTANZE

Quando è troppo è troppo.

Con questa indecente uscita sulle scuole lager, Salvini ha toccato il fondo dimostrando non solo cattivo gusto ma una gravissima mancanza di responsabilità. Paragonare ai campi di concentramento nazisti la scuola sicura per i nostri figli a cui la ministra Azzolina sta lavorando o cercando di lavorare è un’oscenità e una dimostrazione di ignoranza e insensibilità che offende il lavoro del governo insieme alla memoria dell’Olocausto. Ma quel che è peggio è il gravissimo messaggio che lancia agli scolari in procinto di tornare a scuola, quasi inducendoli a rifiutare e a non rispettare le importantissime misure di sicurezza che troveranno al rientro in classe. Ci auguriamo che gli alleati di Salvini, Meloni e Berlusconi, prendano nettamente le distanze da questi deliri, degni di un demagogo in preda al panico da oblio.

SALVINI : “SCUOLA COME LAGER”AVETE LETTO BENE? QUESTO MESSAGGIO È GRAVISSIMO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo