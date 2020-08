Troppo facile prendersela con Azzolina dice il Gianfranco Pasquino Professore Emerito di Scienza Politica nell’Università di Bologna

Dice:I mali delle scuole italiane vengono da lontano, certamente non possono essere addebitati alla ministra in carica, mentre è corretto chiedere ai sindacati quali proposte concrete abbiano portato e che senso abbia l’allarmismo sulla riapertura

Il professore Emerito schiera il proprio armamentario a difesa di un Ministro indifendibile.

Nessuno pretende da una figura così scialba (politicamente e culturalmente parlando) come questo Ministro una proposta rivoluzionaria sulla scuola.

Questo, speriamo, avverrà dopo e, sempre sperando, da altre teste.

Quello che in molti criticano è il fatto che il Ministro e il Governo hanno buttato via mesi interi senza fare nulla, se non promettere nuove assunzioni.

Da aprile (lasciamo stare marzo) tutti sapevano che le scuole non avrebbero riaperto, c’era, quindi, il tempo non per progettare la Grande Riforma della scuola, ma la messa in sicurezza delle scuole, degli studenti, dei docenti, a partire dall’organizzazione dei trasporti.

Si sono buttati via 5 mesi, senza fare, sostanzialmente, nulla, persi fra le rime buccali, il distanziamento/non distanziamento, assunzioni/non assunzioni etc.

In 5 mesi si poteva fare molto, a partire dalla climatizzazione di molte scuole, con filtri in grado di riciclare l’aria eliminando molti virus e batteri, organizzare i trasporti riducendo il numero degli studenti sugli scuolabus, aumentandoli, temporaneamente, utilizzando i provati che hanno molti autisti in CIG etc.

Molto poteva essere fatto, nulla è stato fatto., perdendosi nei grandi concetti della scuola “porosa”, che impregna la società, la comunità etc.

Tante chiacchiere, zero concretezza.

E di questo chi dobbiamo accusare?

Il Ministro Gentile o il Ministro Azzolina?

POI SI I I sindacati sono i primi irresponsabili da decenni, che con la loro inconcludenza, incompetenza e perdita di ideologie, hanno garantito negli anni la perdita di diritti dei lavoratori.

In ambigue collusioni con la politica del momento, in biechi silenzi di indignazione e di programmi, di lotte e di aiuto al mondo operaio e non solo.

Che oggi si mettano in cattedra sulla questione Scuola, è vergognoso, dopo anni di inoperosità imbarazzante.

Caro Pasquino allora che ci sta a fare la Azzolina, troppo facile dare sempre la colpa agli altri e mi perdoni dove sta Conte il Pieni poteri che disse “Garantisco io sulla scuola” E SPARITO perche conte dove si puo mettere la bandierina e’ presente, dove c’e’ il rischio di perdere consensi…SPARISCE ultima modifica: da

