Elezioni, Bonaccini: “M5S dovrà decidere se stare da una parte o dall’altra” Penultima giornata del Meeting Cl di Rimini che si apre con il titolo “50 anni di Regioni, l’architettura dell’Italia alla prova”

Bonaccini “Alleanza giallo-rossa possibile”

Per Bonaccini, quindi, un’alleanza giallorossa è possibile, a patto che non sia creata solo per “battere un avversario”: “A Faenza – spiega – per la prima volta ci sarà un’alleanza tra Pd e 5 stelle ma perché è basata sui programmi, non per arginare altri”.

Quella tra il Governo e le regioni è “una relazione robusta, che ha funzionato e che bisognerà far funzionare sempre meglio in futuro” dice ancora Bonaccini.

“Se la si vuole dire con i numeri, che non sono di destra né di sinistra e che evitano le troppe parole che tutti spendiamo – spiega -, nel 95% dei casi le centinaia di ordinanze che le regioni hanno fatto sono, per bocca del Governo, conformi ai tanti decreti che il Governo ha fatto e questo elimina ogni polemica”.

“E’ evidente – sottolinea il governatore -, questo è un Paese con aree geografiche molto diverse. Ma a me pare che quello che abbiamo fatto tutti insieme abbia dimostrato, alla prova dei fatti, anche rispetto ad altre democrazie europee, come questa relazione sia una relazione robusta che ha funzionato e che bisognerà far funzionare sempre meglio in futuro”.

Il discorso di Bonaccini non fa una grinza, ma è dura da comprendere per i 5 Stelle. Prima della presa del potere andava bene essere né di destra né di sinistra, perché erano nella fase adolescenziale e l’importante era protestare. Da un paio d’anni sono entrati nell’età adulta, ma non tutti ne hanno la consapevolezza. Per molti non è ancora arrivato il momento del “devo”, sono ancora nella fase del “voglio”, dove la frequentazione di cattive compagnie è solo un capriccio piacevole e senza conseguenze. Due anni con il Paese a bagnomaria, nonostante i problemi, ma loro hanno bisogno del giusto tempo per crescere e mica possono perdere la faccia in un attimo, dopo tutto quello che avevano detto. Non c’è nulla da fare, devono essere loro a rendersene conto, gli altri possono solo aspettare, magari pungolandoli un po’, ma niente di più. Al massimo continuiamo a rimanere a bagnomaria.

