Il vaccino Covid deve essere obbligatorio

A proposito di polemiche per il Covid. Vorrei chiedere a tutti quelli che condividono la nostra posizione di firmare la petizione per rendere obbligatorio il vaccino. Se arriviamo al vaccino e non lo rendiamo obbligatorio, mi spiegate perché ci siamo chiusi in casa tre mesi bruciando miliardi di PIL e un milione di posti di lavoro? Davvero vi sembra giusto continuare coi lockdown pur di non rendere obbligatorio il vaccino? Matteo Renzi FIRMA ORA LA PETIZIONE: https://www.italiaviva.it/rendiamo_obbligatorio_vaccino_covid

L’epidemia da Covid 19 ha rappresentato un momento drammatico per il Paese intero, che ci ha mostrato l’importanza del prenderci cura tra di noi. Agire non solo per salvare noi stessi, ma per proteggere gli altri. In particolare i giovani lo hanno ben imparato nei difficilissimi mesi di lockdown: l’unico modo per comprendere quel sacrificio era per loro sapere che in quel modo stavano proteggendo non soltanto loro stessi, ma le persone che amano, i nostri genitori, i nostri nonni.

Adesso arriva un tempo di ripartenza in cui non possiamo cedere rispetto a questo impegno. C’è un modo che dobbiamo portare avanti con forza per proteggere davvero le persone più anziane e tutti coloro, anche più giovani, con una salute più vulnerabile: rendere obbligatorio il vaccino anti Covid, quando sarà disponibile. Il nostro Paese è all’avanguardia nella ricerca, dimostriamo di esserlo anche nella civiltà e nella generosità. Lo chiedono innanzitutto i giovani, proprio ed anche perché meno esposti al rischio di forme gravi della malattia. E per questo ancora più convinti di doversi far carico di proteggere la salute dei loro genitori, dei loro nonni e delle persone più fragili. Vaccino obbligatorio per tutti. Perché tutti dobbiamo continuare a prenderci cura di tutti.Se anche tu sei d’accordo firma con noi!

