L’ intelligenza e l’umanità di Obama sono ciò che Trump non è nè potrà mai essere.

Da Philadelphia, Barack Obama prende la parola. Lo fa con un discorso da Presidente, rivolto alla Nazione e sceglie un luogo potente, simbolico per gli Stati Uniti d’America, il Museo della Costituzione. Non è un comizio, né un tweet e soprattutto non è uno show. Per quello ci pensa Trump che ha trasformato “il ruolo più alto d’America – dice Obama – come un reality show da usare per ottenere l’attenzione che lui brama”. È un discorso che affronta i valori fondanti degli Usa: la libertà, la democrazia, i diritti civili. Insomma, i principi della Costituzione, le parole stampate dietro di lui.

“Dovremmo aspettarci – sottolinea l’ex Presidente – come minimo un presidente che prenda in custodia questa Costituzione, protegga le libertà. Non mi sarei mai atteso che seguisse la mia politica o condividesse la mia visione, ma per il bene del Paese ho sperato che Donald Trump mostrasse interesse nel ruolo a cui era stato chiamato, lo facesse seriamente e che sentisse un po’ di rispetto per la democrazia. Invece non l’ha mai fatto”.

Poi la conclusione, la sua visione e l’immagine di un grande uomo preoccupato per il futuro del suo Paese: “Stasera, vi sto chiedendo di credere nell’abilità di Joe e Kamala di guidare il Paese fuori da questi tempi oscuri e ricostruirlo meglio. Per questo sto chiedendo a voi di credere nelle vostre capacità, di abbracciare la vostra responsabilità di cittadini, per far sì che i principi basilari della nostra democrazia resistano. Perché questo è ciò che c’è in gioco ora. La nostra democrazia”.

Questo è Barack Obama. Dall’altra parte Trump che come da copione ha replicato così, naturalmente su twitter: “Obama è stato un cattivo presidente, inefficace, terribile”.

Il primo che difende la democrazia. L’altro che continua con il suo brutto reality show.

Obama un grande presidente. Certo che non tutti possono avere la stessa opinione ma in ogni caso Tramp è una cosa orribile. Trump mi ricorda qualcuno qui da noi che fa il mestiere di influencer e fa spettacoli nelle piazze !!! Il cliché è lo stesso anche qui c’è capitano “One man show” , quello che alla sua età suona ancora i citofoni. Si battono per la riapertura delle discoteche, hanno un debole per le spiaggie, e non si preoccupano della chiusura delle scuole…i treni però partono da soli..ma! Speriamo che gli Americani e ITALIANI si sveglino ed escano da questo incubo chiamato Trump& Salvini.

OBAMA UN GRANDE UOMO E PRESIDENTE GRAZIE MILLE.Un bel discorso intriso di alti valori .

L’ intelligenza e l’umanità di Obama sono ciò che Trump non è nè potrà mai essere. ultima modifica: da

