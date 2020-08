Referendum, Salvini e Meloni confermano il sì al taglio dei parlamentari. Crescono i dubbi nel Pd e…

Referendum, crescono i dubbi nel Pd e in Forza Italia. Di Maio garantisce correttivi: “È solo l’inizio di un percorso”

I dem dovrebbero ufficializzare la linea con una direzione ai primi di settembre. Per Renzi, leader di Iv, questo voto è più inutile che dannoso. Sulla scia di Brunetta, tanti i no degli azzurri. Salvini e Meloni confermano il sì. Mentre dai 5Stelle arrivano rassicurazioni sulle future modifiche dei regolamenti parlamentari e della legge elettorale.

Se il Pd vuole sopravvivere, avere uno spiraglio deve dire chiaramente un No. Certo vi è un problema di un numero eccessivo di parlamentari ma procedere per tagli lineari, senza una rideifinizione dei ruoli del sistema bicamerale dimostra nanismo politico, infantilismo decisionale e incapacità di proporre un progetto serio al Paese. La destra Lega, FdI e 5 Stalle si riunificano in un progetto assurdo e senza senso! Il PD deve smarcarsi e prendere una posizione chiara per il NO. Non si possono inseguire le speculazioni demagogiche del MoViMento5s

E’ più che evidente che senza un’adeguata riforma parlamentare questa richiesta di taglio del numero è puramente demagogica. Non per niente l’ha tirata in ballo gente che di demagogia ne ha fatto una questione esistenziale e ricordane i nomi è del tutto superfluo. Alla massa bisogno dare in pasto quello che più eccita le sue papille gustative. Che poi siano pasti alterati è un problema secondario, al massimo ci si ficcano due dita in gola e si risolve il problema.

Per il PD il SI al referendum sarà il passaggio del Rubicone del populismo: dal partito popolare di massa a spirito maggioritario, al partito populista a spirito inciucista. Non si combattono solo le battaglie vinte in partenza, quelle le si lasciano ai conformisti ed ai governisti a prescindere, si combatte pure per i principi democratici in cui si crede, in questo caso dagli attacchi beceri al Parlamento da parte del M5S e CDX cui, purtroppo si è schiacciato pure il PD rinnegando se stesso! Ogni NO in più è un freno all’antiparlamentarismo becero del M5S e del CDX! Dire voto si perché “così faran tutti” non è da cittadino libero e democratico! No……Le mie motivazioni, che possono essere condivisibili oppure no :Perché abbia un effetto utile al paese a mio modo di vedere deve essere accompagnata da tutta una serie di modifiche costituzionali : Una camera parlamentare effettivamente rappresentativa del paese; Una camera delle regioni, dove venga data attuazione degli art 116 e 117 della costituzione, affinché sia dia piena responsabilità di gestione ai propri territori. Purtroppo lo spazio è poco, ma questo taglio di parlamentari voluto dai 5s non porta neanche alla metà dei risparmi annunciati, ma detto ciò avevano bisogno di visibilità, come il reddito di fannulanza sul divano di casa. Mi fa riflettere che per fortuna sia destra che a sx, qualcuno ci stia pensando. Non parlo della felpetta e della meloni,che a mio avviso su questo tema, per fortuna contano assai poco.

Con solo altri 46 caratteri Ribadisco NO. No. NO

Referendum, Salvini e Meloni confermano il sì al taglio dei parlamentari. Crescono i dubbi nel Pd e…

