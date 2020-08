COVID + SCUOLA ! LO SPRECO

LO SPRECO

Sono stati sprecati 4 mesi di tempo e non utilizzati circa 36 miliardi del MES senza alcuna motivazioni seria. Nonostante il prolungamento dello stato di emergenza continuano le asimmetrie operative tra Stato e Regioni, non sono state adeguate le strutture sanitarie territoriali, mancano i tamponi e soprattutto il personale.

La prima volta non eravamo preparati, la seconda – che speriamo non ci sia – che scusa avremmo? Solo che i giovani sono irresponsabili? Ma come si può pretendere che ci si comporti correttamente se si moltiplicano le occasioni di assembramento e nessuno controlla il rispetto delle regole?

