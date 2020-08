A proposito di scuola. Riaprire le scuole non è un fatto tecnico: è la prima scelta di una comunità degna di questo nome. Io l’ho detto a marzo e mi hanno preso per matto, ricordate? Ma la didattica a distanza non basta, non basta, non basta. Bisogna che i ragazzi tornino a scuola, con i test sierologici, con tutte le verifiche ma a scuola! Penso che sia il momento di stoppare le polemiche e dare tutti una mano al Governo perché l’obiettivo sia raggiunto.Matteo Renzi

Adesso ci dobbiamo far sentire si torna a scuola basta promesse fasulle questo governo deve smettere di creare ostacoli.VIVA ITALIA VIVA !!!SEMPRE CON RENZI magari il 20 e 21 settembre ci sarà una bella sorpresa che darà aria nuova agli italiani e con il NO vincente si tornerà nuovamente a fare politica.!!! E vorrei sapere, piuttosto, quale strategia si intende adottare per riottenere una maggioranza di centro sinistra, cancellare il M5S e lasciare all’ opposizione la destra di Salvini – Meloni.

Di matti in questo paese siamo in parecchi . Ma alla scuola era un dovere pensarci prima. A marzo il governo doveva organizzare il dopo cosa che è stata fatta all’ultimo momento con le ovvie falle.

