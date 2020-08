Il M5S esplode per l’alleanza col Pd. Di Maio: “Patto per Comunali 2021”, stop dall’ala radicale

UNA STORIA CHE NESSUNO VUOLE RACCONTARE.

SI NASCE INCENDIARI E SI MUORE POMPIERI.

Dicevano di voler cambiare tutto quello che è cambiato invece è il loro tenore di vita grazie agli stipendi da ministro o da parlamentare (Salvini invece sono vent’anni che lo manteniamo!).

Lo stesso #Conte è passato dall’essere uno sconosciuto avvocato (ma almeno lui una professione ce l’aveva) a premier anche se, volendo pure lui cambiare il mondo si è prima presentato con un curriculum taroccato e poi è passato senza alcun problema da una alleanza con i fascisti di Salvini a quella con i comunisti di Robertino Speranza.

#DiMaio da venditore di bibite e senza aver mai prima amministrato neanche un condominio è stato proiettato addirittura al ministero degli esteri dopo essere passato al ministero del welfare dove avrebbe abolito la povertà con relativi festeggiamenti dal balcone di Conte a Palazzo Chigi.

#Salvini che voleva anch’esso cambiare il mondo militando da giovane nei comunisti padani e poi nella Lega di quelli che ce l’avevano duro arriva a dire che non conosce Savoini mentre tutto il mondo diplomatico italiano sa che questo ambiguo signore è stato sempre al seguito del truce/duce nei suoi viaggi a Mosca e gli ha procurato la copertura dei nazifascisti europei con cui Savoini era in stretto contatto.

Ma si sa si nasce incendiari e si muore pompieri.

Ci aiutate a raccontare questa storia che nessuno racconta?

E ORA CHE STA PER ARRIVARE LA FINE. Nel Movimento 5 Stelle volano gli stracci per l’ipotesi di alleanza ‘duratura’ con il Partito Democratico alle amministrative. Saltata l’ipotesi in Puglia e nelle Marche per le Regionali del 20-21 settembre, l’ex capo politico Luigi Di Maio in una intervista al Fatto Quotidiano auspica un tavolo coi dem per le Comunali del 2021.INSOMMA NON SANNO PIÙ DOVE AGGRAPPARSI, L’UNICO APPIGLIO ERA IL PD PENSANDO DI SALVARE PURE LUI,MA TUTTO SEMBRA SVANIRE,E SVANIRANNO PURE LORO SIA I 5 STRONZI CHE IL STRA VECCHIO PD SENZA IDEE SENZA INIZIATIVE SENZA VOLONTÀ DI MODERNIZZARSI E NON AFFIANCANDOSI A COMPETENZE MODERNIZZANTI, ANZI PER IL QUIETO VIVERE E PER LO STATUS QUO CERCA L’OPPOSTO COME UN VECCHIO IMPERATORE MESSO IN UNO OSPIZIO CONVINTO DI GOVERNARE IL MONDO.QUANDO CHIEDE IL CAMBIO DEL PAPAGALLO.

Il ministro degli Esteri ricorda infatti come attualmente “non governiamo in nessuna Regione e abbiamo l’1 per cento dei sindaci – sottolinea Di Maio – ma io voglio favorire la nascita di una generazione di amministratori del M5S che sappiano governare anche in coalizione, e allora serve un tavolo nazionale con il Pd per ragionare sulle Comunali del 2021. Si sono stretti diversi accordi a livello comunale. Io ho lavorato sul mio territorio, ed è arrivata a un’intesa a Pomigliano d’Arco (la città nel Napoletano dove Di Maio è cresciuto, ndr) – spiega il Ministro degli Esteri – In Puglia e nelle Marche i territori hanno dato una indicazione diversa, che va rispettata, e dico sin d’adesso che farò campagna per i nostri candidati”.

Di Maio guarda in particolare alle Comunali nelle grandi città previste il prossimo anno, “partendo da Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna”. L’ex leader pentastellato mette però le mani avanti con i possibili alleati Dem: per Di Maio a Roma e Torino Virginia Raggi e Chiara Appendino “non devono fare un passo indietro, e non mi pare che ci sia una folla di candidati eccelsi pronti a sostituirle. Le persone e le loro capacità contano”, auspicano comunque che il modello di governo nazionale “va replicato dove è possibile a livello locale”.

Parole e posizioni che non sono affatto piaciute all’ala più radicale e ortodossa del Movimento, rappresentata dalla pugliese Barbara Lezzi ex ministro per il Sud nel primo governo Conte. Su Facebook infatti la Lezzi sottolinea infatti che “se questo deve essere il M5S, quello raccontato oggi da Di Maio, possiamo tranquillamente dire che fino ad ora abbiamo scherzato, giocato o forse tradito”. L’ex ministro ricorda quindi “gli errori di valutazione commessi ai tempi del Conte I durante il quale si sprecarono gli attestati di stima, fiducia ed amicizia per Salvini, hanno insegnato poco o niente. Forse semplicemente perché è preferibile assecondare il potere per prendersene un pezzetto per sé”.

Il M5S esplode per l’alleanza col Pd. Di Maio: “Patto per Comunali 2021”, stop dall’ala radicale ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo