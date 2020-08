La partenza già è incominciata male la Azzolina polemizza con gli insegnanti i sindacati della scuola dicendo che la boicottano tutto questo è deleterio per l’inizio scolastico

La priorità è riportare i bambini a scuola restituendo loro il diritto primario ad un luogo ed una comunità educante. Alla politica e a tutto il Paese compete la responsabilità di rendere possibile questo ma con un passo in più: agevolare il ritorno a scuola nel modo più certo, stabile, sicuro per le famiglie.

Oltre a mettere in sicurezza i bambini e la comunità scolastica, reintrodurre congedi retribuiti e diritto allo smart working per i genitori per la durata della malattia o della quarantena del bambino. Dobbiamo anche garantire informazioni chiare e procedure semplici e adeguate. Per esempio, che ci siano percorsi dedicati, veloci, facilmente attivabili da parte delle famiglie, per far fare il tampone ai bambini nei casi di sospetto contagio. Senza lungaggini, perché ne va non solo della salute dei bambini e delle loro famiglie, ma anche del loro percorso educativo. Rimettere l’educazione al centro del Paese vuol dire concretezza di scelte che permettano di vivere davvero la scuola, ed è quello che dobbiamo fare. Elena Bonetti

Bravissima Elena BONETTI ma se avessero dato retta a RENZI quando diceva già a Marzo di organizzarsi per la riapertura delle scuole invece di dargli del matto e dell imbecille forse non saremmo in questa situazione di eterna incertezza.AL GOVERNO! Avete avuto 6 mesi di tempo per organizzare la riapertura delle scuole in sicurezza! Solo Renzi a Marzo diceva di FARE qualcosa di costruttivo per il nostro paese ! Adesso basta parole!!! Servono fatti!!!!!!!!!!!!!!

Ma che cosa volete fare per 30 anni la destra ha distrutto la scuola pubblica e ridotto gli insegnanti a dei poveracci che per quattro soldi e senza alcuna certezza del Lavoro e della sede devono andare a fare un lavoro di estrema delicatezza

la scuola pubblica è questa .Le strutture sono fatiscenti risalenti per la maggior parte al fascismo. Ricavati nel locali non idonei affittati dai privati a peso d’oro.

Se non si pagano le tasse questi sono i risultati e con 120 miliardi all’anno si potevano creare delle regge.

POI ORA CARA Elena, ho scoperto ieri che molti genitori in tutta Italia si stanno organizzando per la scuola parentale. Straordinario fenomeno scaturito dalla didattica a distanza e dal rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie. Purtroppo ho scovato un’organizzazione all’apparenza benefica ma che svolge controinformazione, che obbliga a non avere contatti con altre organizzazioni simili, e leggendo i loro post qua e là mi si sono rizzati i peli del braccio come quando avverto odore di zolfo. L’acronimo è EPA (per educazione parentale). Dategli un’occhiata e se potete, mettete in guardia i genitori che credono siano… ingenui e santi…

La partenza già è incominciata male la Azzolina polemizza con gli insegnanti i sindacati della scuola dicendo che la boicottano tutto questo è deleterio per l’inizio scolastico ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo