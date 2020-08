Mes, Bonaccini: “I fondi li prenderei domattina” e con Zaia: “No a ritorno della Sanità centralizzata”

“Le risorse del Mes, 36 miliardi senza farli pagare ai nostri figli e nipoti, io li prenderei domattina per irrobustire il sistema sanitario”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini sull’utilizzo dello strumento Meccanismo Europeo di Stabilità) anche detto fondo salva-Stati, finalizzato a stimolare alle spese sanitarie a seguito della pandemia Covid-19. Poi Bonaccini, durante un incontro al ‘Meeting di Rimini’ si trova d’accordo con Luca Zaia sul netto rifiuto di un ritorno delle competenze in ambito di Sanità in capo allo Stato Centrale. “Se qualcuno viene in questa regione a dire che la sanità nei prossimi anni dovrà essere gestita da Roma, troverà l’opposizione degli emiliani e romagnoli per hè il nostro sistema sanitario è tra i migliori al mondo e noi vogliamo tenercelo così com’è, anzi vogliamo migliorarlo”.

Bonaccini grazie. E, a tutti quelli che sperano nella sanità centralizzata, dico: Lombardia, Veneto, Emilia, in queste regioni si è lavorato per fare in modo di avere una sanità migliore, è i risultati si sono visti. E’ innegabile. E lo dimostra il fatto che ci sono tanti Italiani che sono costretti ad andare in queste regioni a farsi curare a causa dei servizi scarsi o inesistenti che hanno nelle loro. Perché queste dovrebbero fare marcia indietro e ridursi allo stesso livello delle altre regioni? Perché questo sarebbe il loro destino. Solo perché sono governate da governatori di un partito che non ci piace? Attenzione, se questo avviene ci perdiamo tutti. Dopo dove andremo a farci curare? In svizzera? E’ questo che vogliamo? Io invece me le terrei ben strette, sperando che anche nelle altre regioni qualcuno le prenda ad esempio e cercasse di migliorare. Tornare indietro è da Tafazzi e chi insiste lo fa solo per il gusto di demolire, o debbo dire per invidia? Se vogliamo migliorare l’italia lo dobbiamo fare sulle cose che non funzionano. Poi, quando ci saranno altre regioni con la sanità migliore delle 3 sopra citate, allora se ne potrà discutere.

PER I CENTRALISTI! Riflettete un poco: perché fermarsi a ROMA? andiamo a Bruxelles, o a Parigi, o a BERLINO. Berlimo mi sembra un buon posto per CENTRALIZZARE tutte le amministrazioni e burocrazie Europee con incredibile risparmio di denaro. Eppoi in Italia, liberiamoci anche delle 5 Regioni già AUTONOME Italiane: Val d’Aosta, Sardegna. Sicilia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia….. la sanità territoriale e’ stata portata dai VENETI per 10 secoli ai ROMANI….ORA, i ROMANI vogliono la CENTRALIZZAZIONE…chissà perché? ma andate a cagare grulli CENTRALISTI

Sanità centralizzata a ROMA??? Vogliamo che i residenti del nord finiscano come i Calabresi i Siciliani i Campani o come quelli del Lazio? Ia SANITÀ del nord funziona BENISSIMO da oltre 9-10 SECOLI, vogliamo OGGI spostare questo a ROMA? ..e perché non centralizzare tutta la sanità’ Europea a Bruxelles? o a Berlino? o a Parigi? Roma dovrebbe come (nel caso di Alzano e Nembro non credo che neppure sia stato FATTO) COORDINARE la sanità, ma NON centralizzarla….ma perché si discute ancora di questo, non c’e’ moltissimo daffare comunque?

