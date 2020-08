Invece di prendervela con i migranti (e considerato che il virus ce lo hanno portato i lombardi e ce lo stanno riportando turisti disgraziati e italianissimi) perché non installate Immuni? Temete per la vostra privacy?

Quando si va al ristorante, c’è l’obbligo di fornire il nome e il recapito telefonico di tutti i commensali, per poter essere rintracciati in caso si scopra che un positivo sia stato nello stesso ristorante alla stessa ora dello stesso giorno.

E’ una misura ragionevole, e da quanto ne so vi si sottopongono tutti senza discutere.

Va detto però che dal punto di vista della privacy non è esattamente il massimo. Qualsiasi cameriere ha accesso al tuo nome e numero di cellulare, e nel caso sapere che sei a rischio di essere contagiato perché eri presente quel tale giorno a quella tale ora.

Tutti quelli che si strappavano le vesti per i rischi di privacy di Immuni ci sono stati in queste settimane a mangiare fuori almeno una volta? E come se la sono cavata?

A E VERO CAZZO!Abbiamo neolaureati in virologia e in scienze politiche che parlano di dittatura riguardo 4 cagate di regole da rispettare che basterebbero a cautelarci dai rischi di un nuovo lockdown! Genitori ridicoli che piangono per il destino dei loro figli costretti mio Dio, a indossare una mascherina quando rientreranno a scuola! Kapitone che paragona la scuola di prossima riapertura a un lager offendendo chi ha ne patito le vere atrocità! Se questa è dittatura…mi aspetto che chi la consideri tale abbia prima fatto condanna ufficiale di quella che ci ha preceduta nel ventennio fascista!

