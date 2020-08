Se concordiamo che riaprire le scuole sia la priorità, io penso che abbia davvero mille volte ragione Matteo Renzi: “è il momento di stoppare le polemiche e dare tutti una mano al Governo perché l’obiettivo sia raggiunto”.

Partendo da due considerazioni.

1. Riaprire, ma soprattutto mantenere aperte le scuole, è oggettivamente molto complesso.

Se per cinque minuti riuscissimo a uscire dall’ottica da mondiali di calcio e analizzassimo come è andata e sta davvero andando in Europa, ci accorgeremmo che non ci sono i campioni e i brocchi, che nessun paese ha trovato la soluzione perfetta e che ogni governo sta andando avanti per prove ed errori, con successi e fallimenti, con cambi di rotta e correzioni del tiro. Perché?

Perché siamo davanti a una situazione nuova che richiede l’umiltà di ammettere che si può sbagliare e la responsabilità di assumere comunque delle decisioni, eventualmente correggendosi e avendo sempre il coraggio di dire la verità.

2. L’obiettivo prioritario di aprire e tenere aperte le scuole deve trasformarsi in un grande sforzo collettivo.

Il governo ha un dovere primario ed è sacrosanto chiedere chiarezza e rapidità.

Ognuno di noi, però, non può sentirsi esente dal partecipare a questo sforzo.

Perché le scuole saranno tanto più sicure tanto minore sarà la circolazione del virus tra 15 giorni.

Quindi, da come ognuno di noi, giovane o vecchio che sia, si comporterà da qui a metà settembre, dipenderà l’esito del nostro sforzo collettivo.

Ciascuno di noi, qualunque ruolo ricopra, dal politico, al giornalista, dal genitore al figlio, dall’insegnante all’alunno, con gradi diversi, con compiti più o meno ampi, con responsabilità più o meno importanti, ciascuno di noi ha in mano un pezzettino del futuro della scuola delle prossime settimane.

Questa è la verità. Lisa Noja Così usando l’umiltà di pensiero e mi auguro anche l’umiltà di azione, con consapevolezza,coerenza,intelligenza,spirito di collaborazione e professionalità seria si affrontano le cose,pensando che ogni idea espressa e proposta non è verità assoluta e non sappiamo se andrà a buon fine ho meno,questo è un buon segno per i cittadini e per l’Italia umiltà,buonsenso e collaborazione politica. Bene. Hai ragione. E, dopo tutto non si tratta di altro che di estendere ad una situazione difficile e di emergenza quella collaborazione e comprensione tra genitori, scuola ed istituzioni che è sempre stata la chiave di successo su qualsiasi sforzo educativo. ANCHE QUI: Aveva ragione Renzi !!gli assembramenti sono proprio loro che lo fanno tanto vale che vadano a scuola!!!questi asini che sono al governo li vogliono ignoranti come loro fatela finita e cercate di mandarli a scuola che è meno rischiosa dei posti che stanno frequentando in questo periodo!!! L’Italia è un paese troppo provinciale per capire questo e gli eventi gravi, a quanto pare, servono solo per fare vedere agli altri che sul balcone abbiamo la bandierina tricolore che andrà tutto bene. L’importante è scrivere sui social che i medici e gli infermieri sono eroi. Insomma, è importante solo mostrare pulito e verde il proprio giardinetto privato, poi chi se ne frega, le cartacce le buttiamo per strada, tanto c’è sempre chi pulisce.

