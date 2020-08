Se tre parole dicono chi siamo

I miei nipoti sono cresciuti bilingui fin dalla prima infanzia, italiano e svizzero-tedesco. Nella mia comunicazione con loro ho voluto evitare di usare certi termini italiani e ha funzionato fino a quando un giorno uno di loro (a 8/9 anni) tornando dall’Italia mi ha chiesto esplicitamente “che cosa significa f…?”. Aveva sentito questa parola ripetuta più volte in un bar . In quel momento mi sono accorto che ai miei nipoti mancava tutta una serie di termini molto usati in Italia a tutti i livelli.

Anch’io li conosco e li uso questi termini, ma solo in certi contesti riservati e con molta parsimonia. Per me certe parole sono giustificabili solo in certi ambiti (per esempio, per quanto riguarda il mio passato, in uno spogliatoio di una squadra di rugby prima e dopo la partita in condizioni emotive particolari).

Una delle domande che mi sono posto in questi anni è questa: se non fossi rimasto in Italia mi sarei comportato così con i miei nipoti? Avrei evitato di usare apertamente termini volgari in loro presenza? Non ho una risposta precisa. So solo che in tedesco non posso usare un certo tipo di termini per una semplice questione efficacia comunicativa. I termini volgari tedeschi hanno una connotazione diversa rispetto a quelli italiani (per es. in tedesco sono un tabù gli escrementi, in italiano gli organi sessuali). Credo effettivamente che l’influenza culturale del mondo tedescofono abbia influenzato il mio approccio anche con l’italiano.

Questa differente sensibilità la noto spesso quando ritorno in Italia. Ho l’impressione che qualcosa sia cambiata definitivamente nella comunicazione tra le persone un po’ a tutti i livelli.

Ecco due esempi abbastanza recenti. Dialogo tra cinque persone. Quattro uomini (uno di questi sono io) e una donna. Io conosco solo la donna, gli altri li ho appena conosciuti da pochi minuti. Parlano di questioni lavorative che non mi riguardano. Ad un certo punto uno di loro mi spiega alcune cose in tono estremamente confidenziale usando termini allusivi e volgari. In quel momento mi sono chiesto: che bisogno c’era di farlo? Nessuno ha battuto ciglio. Solo a me ha dato fastidio. Ho chiesto privatamente spiegazioni alla donna e ho capito che questo modo di comunicare è “normale” anche a certi livelli. Io, invece, non posso permettermi di usare questo linguaggio così liberamente. Rischierei la giusta stigmatizzazione di colleghi e collaboratori. l secondo episodio riguarda il “tu”: al bar, al ristorante, nei negozi… tutti si sentono autorizzati a darmi del “tu” senza motivo.