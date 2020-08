A proposito di polemiche per il Covid. Vorrei chiedere a tutti quelli che condividono la nostra posizione di firmare la petizione per rendere obbligatorio il vaccino. Se arriviamo al vaccino e non lo rendiamo obbligatorio, mi spiegate perché ci siamo chiusi in casa tre mesi bruciando miliardi di PIL e un milione di posti di lavoro? Davvero vi sembra giusto continuare coi lockdown pur di non rendere obbligatorio il vaccino? Matteo Renzi

FIRMA ORA LA PETIZIONE: https://www.italiaviva.it/rendiamo_obbligatorio_vaccino_covid

Spero che il governo applichi l’articolo 32 della costituzione, ma a quanto pare solo Renzi lo ha letto. Il vaccino deve essere obbligatorio! Se no chi non lo fa dirmi una liberatoria che rinuncia alle cure in caso di contagio

Ma cè già chi mette le mani avanti e sostiene che: Se, con fondamento, andiamo dicendo che il virus è mutato, e che ora è poco più di un influenza(tant’è che si deve tornare a scuola e non si può più richiudere), logica porterebbe anche a dire che certamente è necessaria l’obbligatorietà del vaccino per soggetti a rischio (anziani e soggetti con altre patologie individuate dal ssn) ma per tutti gli altri olin alternativa al vaccino potrebbe ugualmente funzionare, praticamente senza rischi (morti per covid come influenza in quelle classi di popolazione) la c.d. immunità di gregge. Per la quale, peraltro, ricordo che molti già tifavano (seppur a sproposito in quel caso) quando il virus era quello grave.

Liberi di pensare ciò: Il guaio è che ancora non sono disponibili i vacini ,l’atteggiamento negativo contro i vaccini facilità quelli che vogliamo vaccinarci.Meno siamo e più disponibilità per noi ,gli altri scelgano la loro strada e vadano incontro al loro destino.In democrazia c’è il libero arbitrio, quindi se tu non ti vuoi vaccinare, ok ma praticamente non puoi obbligare me di pagarti le cure, e firmi una liberatoria in cui rinunci alle stesse.Sono del parere che i novax possono non fare il vaccino ma non devono essere coperti dalla sanità pubblica e soggetti al penale se danneggiano persone o sistema.Il vaccino deve essere obbligatorio perché l’Italia vuole ritornare a vivere tranquillamente e chi non si vaccinerà non avrà diritto all’ospedalizzazione gratuita,anzi va patta pagare una penale. Io approfitterei della scarsità iniziale per vaccinare chi lo desidera. Poi la selezione, il superamento del comporto vedrai che cambiano idea, un po’ come ipotizza Burioni. Voi NOVAX non avete preso il vaiolo, la poliomielite, la pertosse ecc. perché i rispettivi vaccini erano obbligatori. Ecco appunto…se arriva un vaccino. Se il virus non muta… Se il contagio mette a rischio la vita…se… Allora può essere obbligatorio. Come lo sono stati in passato i vaccini contro il colera, la tubercolosi…

E! Se il vaccino non diventa obbligatorio io non voglio pagare le cure a chi volontariamente si espone al contagio. Gli faccio già un favore a vaccinare me stesso. Quindi, per chi non si vaccina e si ammala, carta di credito all’ingresso dell’ospedale se no cure palliative a basso costo. Vediamo in quanti non si vaccinano. Sarebbe l ora di cominciare ad assumersi le responsabilità conseguenti le nostre decisioni.

Il vaccino deve assolutamente essere obbligatorio altrimenti fa la stessa fine del’app Immuni (che doveva essere anch’essa obbligatoria) e non serve a niente.Ma che pretendiamo da un paese che ha i sindacati alloggiati dentro il ministero della pubblica istruzione? fra poco ci saranno i sindacati novax.

!Io l’ho firmata perché credo che la vaccinazione risolverà meglio di tutto questa drammatica situazione in cui ci troviamo. Certo obbligare non e’ una cosa bella. In questo caso pero’ c’e’ di mezzo la salute degli altri.

