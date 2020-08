Travaglio si è scientificamente accanito con falsità pignoleria e cattiveria acida da vecchia zitella (cit.) per distruggere la carriera di una bella giovane e competente donna politica. Non trovando elementi diretti contro di lei si è buttato sulla sua famiglia. Un po’ come ha contribuito e incoraggiato a fare contro Renzi.

Si vede che gioventù, entusiasmo e competenza lo innervosiscono.

Non riesco a dimenticare che il Travaglio ( così lo chiamerebbe un verbale di polizia: il Travaglio) smanioso di notorietà ha fatto degli spettacoli teatrali in cui lui era la primadonna e teneva sul palco, accanto a sé, una biondona un po’ scosciata che nel suo delirio pruriginoso e delatorio avrebbe dovuto richiamare alla mente la Boschi.

E neppure dimentico l’accanimento e la ferocia con cui i 5*, capeggiati da Grillo e da Travaglio, hanno circuito e aizzato contro la Boschi il vecchio Dario Fo. Tanto da convincerlo a dipingere un orribile ritratto di MEB, sempre opportunamente scosciata perché il nostro Travaglio nutritiva in quel tempo una vera ossessione per MEB. Il quadro è stato poi messo all’asta e il ricavato è stato regalato al simpatico Movimento. La palese ossesione di Travaglio mi ha fatto ricordare quella che spinge Claude Frollo, a perseguitare Esmeralda in Notre Dame de Paris.

Neppure mille anni di scuse, che mai il supponente Travaglio/ Frollo porgerà ala sua vittima Boschi/Esmeralda, potrebbero risanare il danno che è stato fatto, non solo a Maria Elena e alla sua famiglia ma anche a noi, al paese, perché le sue menzogne, i suoi demoni personali hanno di fatto avvelenato e corroso la scena politica.

Travaglio si è scientificamente accanito con pignoleria e cattiveria acida da vecchia zitella (cit.) Si vede che gioventù, entusiasmo e competenza lo innervosiscono. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo