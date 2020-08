Ritorna alla ribalta lo stabilimento di Punta Canna, a Sottomarina di Chioggia, nota spiaggia che già in passato aveva fatto parlare di sé per le dichiarate, e mai nascoste, esaltazioni fasciste. Questa volta a fare scalpore è un video, pubblicato da Repubblica.

Lo stabilimento non si smentisce: le casse sparano a tutto volume l’inno fascista Faccetta Nera e, sulla torretta del bagnino, a guidarli c’è Gianni Scarpa, il gestore di Playa Punta Canna. Contattato da Adnkronos, Scarpa non ha voluto nemmeno commentare la vicenda: “Sono in vacanza. Non me ne importa nulla”.

L’articolo 4 della legge Scelba

La norma, all’articolo 4, sanziona infatti chiunque «promuova oppure organizzi sotto qualsiasi forma, la costituzione di un’associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista».

Per i trasgressori la pena prevista è da cinque a dodici anni. Inoltre, la stessa legge punisce chiunque «pubblicamente esalti esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche». E dunque anche la propaganda.

La legge Mancino

Oltre alla legge Scelba esiste poi un’altra legge che regola il delitto di apologia del fascismo. È la legge Mancino (del 1993) che punisce i reati di odio e discriminazione razziale. In particolare, secondo quanto recita l’articolo 2, è punito «chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali di organizzazioni, associazioni o movimenti aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

Cantano Faccetta Nera in spiaggia, torna sotto i riflettori Playa Punta Canna.Ma il problema e democratico sta tornando il FASCISMO.

