Conte che prende tempo? ma dai, non è vero: lui risolve i problemi prima che arrivino, li anticipa, non è un mediatore ma un decisore, eheheheh …

La trappola del rimpasto di Governo.Fiutato l’inganno, Giuseppe Conte sta prendendo tempo perché sa che non uscirebbe vivo. Anzi, più Italia Viva, parte del Pd e i 5 stelle glielo sollecitano nel suo stesso interesse, più il premier si insospettisce e traccheggia.

Qualche mente raffinata e perversa ha escogitato una trappola. Ma l’Avvocato del popolo ingenuo non è ma paraculo lo è. Fiutato l’inganno, sta prendendo tempo. Come Bertoldo che non trovava mai l’albero dove farsi impiccare, anche lui accampa mille scuse per rinviare un rimpasto di governo che in molti gli propongono ma da cui non uscirebbe vivo. Anzi, più Italia Viva, una parte del Pd e i Cinque stelle glielo sollecitano nel suo stesso interesse, più il premier si insospettisce e traccheggia. È giunto alla conclusione che cambierà la squadra ministeriale solo se vi sarà davvero costretto; altrimenti ne farà volentieri a meno. E per capire dove stia la polpetta avvelenata, proviamo a metterci nei panni di Giuseppe Conte.

FANTASIE: in realtà le cose sono molto più semplici: è ancora vigente il dogma “il governo Conte non deve cadere a nessun costo”, e questo perché se cadesse ci sarebbe il rischio di elezioni, dove il M5S non riconquisterebbe le stesse percentuali del 2018, il PD uscirebbe dalla stanza dei bottoni (dalla quale era già uscito nel 2018, ma il suicidio politico di Salvini gliel’ha inaspettatamente riportato) e Conte, che, privo di un partito e di un seguito che non sia quello dei sondaggi, dovrebbe tornare alla sua università e a fare l’avvocato, ma non del popolo.Sono tutti terrorizzati, non lasceranno che succeda nulla del genere. se dovranno liberarsi di un ministro sgradito, saranno i leader di partito a fargli capire che deve sloggiare spontaneamente senza tante storie, magari promettendogli altre poltrone in una commissione o in qualche authority. il tutto senza troppo strepito e senza alcuna rottura traumatica.

Poi alla fine, fatto il rimpasto, ci sarebbe un festeggiamento generale e il governo ripeterebbe quanto è unito e saldo, e Zingaretti dichiarerebbe per l’ennesima volta “ora si apre una nuova fase. ora le riforme”.Ma invece che riformare scapperanno abbandonando la neve come tanti piccoli schettini perché a fine anno finiranno tutti i bonus superbonus incentivi cigs e tutti i ricchi premi e cotillon che sono tutti a perdere ovvero a Deficit e debito pubblico, il recovery fund arrivera’ se va bene nella meta del 2021 e presenta convenzionalità e una grande parte e un prestito come l’altro prestito richiesto alla EU il SURE quindi tirare voi le conclusioni questo governo e’ in Trappola , per non parlare del caos clandestini e il caos covid mal gestito vedi Alzano e Nembro NON CHIUSO dal pieni poteri Conte che ne ha causato la carneficina.

E nessuno sta pensando che arrivando la seconda ondata di COVID con relativi lockdown parziali, scuole nel caos..I Costituenti non dimenticarono affatto di inserire un potere di revoca. Il Primo Ministro non ha poteri superiori agli altri ministri, che devono godere di autonomia e non lavorare sotto ricatto, magari di un primo ministro in delirio alcolico salito al potere grazie alla sua popolarità e non alla sua lungimiranza. La via per cambiare i ministri c’è, il Primo Ministro si dimette, e si presenta davanti al parlamento con la nuova squadra di governo. Soluzione migliore non c’è.

PS: La nostra è una popolazione politicamente rissosa, che guarda il dito e non la luna, egoista ed egocentrica e socialmente provinciale. Non abbiamo fatta tanta strada, dalla fine dell’ultima guerra, verso una democrazia compiuta. La democrazia rappresentativa non è adatta a questo tipo di popolazione; troppo potere ai partiti. Secondo me anche il primo ministro deve essere eletto dal popolo e la magistratura non deve essere contaminata dai partiti; i suoi componenti devono essere immacolati. Basta con le congreghe affaristiche e malavitose che sono il vero freno a questo meraviglioso Paese.

Conte che prende tempo? ma dai, non è vero: lui risolve i problemi prima che arrivino, li anticipa, non è un mediatore ma un decisore, eheheheh …

