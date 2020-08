SE NON È FUOCO AMICO LA DIFFERENZA È SOTTILE

Sono per cultura: democratico, liberale, riformista, laico e ateo agnostico.

In altere parole mi considero l’antitesi del fideismo, ragiono con la mia testa, non perché sia convito di essere una mente superiore, anzi tutt’altro, ma il mio inadeguato cervellino è tuttavia il solo strumento in mio possesso, per misurare la realtà.

Ed ecco il ritorno dello spettro; no, non quello marxiano che si aggirava per l’Europa, per fortuna è estinta quella fase storica: il comunismo è crollato pur avendo in molte situazioni dato vita a regimi autoritari che sostituiscono il nazionalismo, all’internazionalismo, che si porta ancora a giustificazione, del fraterno aiuto internazionalista che si muove sui cingoli dei carri armati; in ultima analisi l’ex campo socialista è diventato quello degli autocrati.

Lo spettro a cui mi riferivo è quello che come l’Idra quando gli tagli una testa ed essa si rigenera creandone una nuova: Mi riferisco ai Renziani più Renziani di Renzi, che sentono il bisogno di riaffermare la propria fede verso Renzi, organizzando fronde contro di lui e la linea dei Italia Viva.

Perché lui non lo sa, ma Matteo ha il limite di non essere abbastanza renziano, quel benedetto toscanaccio, invece d’affidarsi a chi potrebbe dargli l’autentica interpretazione del suo pensiero, si ostina a far di testa propria e in questo devo confessarlo non faccio fatica a capirlo, il mio motto è: “Son così bravo a sbagliare da solo, perché chiede aiuto ad altri, per ottenere lo stesso risultato, almeno così so con chi prendermela!

Io sono Stefano, con i miei poderosi limiti, se non sono convito so di assumermi a priori il rischio di “toppare”, ma quando sono d’accordo con Renzi (e non succede sempre) mi impegno senza riserve!

Io sono e sarò con Renzi fino a che le sue proposte politiche mi convinceranno, ma mai per partito preso: per questo convintamente sono a favore di #Così No!

Il populismo è anti politica, è anti riformismo ed è conservatorismo recessivo; si può essere nello stesso governo, senza per questo rinnegare la nostra natura, se giustamente critichiamo Zingaretti per la subalternità ai populisti, possiamo davvero contare sui grillini, per fare la riforma che hanno osteggiato e riuscire a fare quello che non riuscito nel 2018?

Possiamo riuscirci, ma non con loro, ma nonostante loro: votando NO!

Certo concludo con un’affermazione tombale, certo il Riformismo è la politica dei piccoli passi, non una rivoluzione.

Ma la direzione verso cui andare è fondamentale: io che sto a Bologna e se voglio andare verso il nord, e prendo l’autostrada per Roma, è difficile che finisca col ritrovarmi a Milano!

