Sul referendum sul taglio dei parlamentari, una legge M5S dal “sapore antipolitico” a cui il Pd non ha saputo opporre un disegno politico organico: “Nei dem vedo un’allergia alle azioni di attacco. Hanno perso per strada la cultura del conflitto.

Se vincerà il Sì al referendum sul taglio dei parlamentari si produrrà “uno strappo costituzionale” dalle conseguenze rilevanti: “Diminuirà l’efficienza del Parlamento, ci saranno difficoltà nel funzionamento delle commissioni che sono il cuore del processo legislativo, soffrirà molto la rappresentanza territoriale”.

La domanda all’intellettuale nostalgico è : quando il suo PCI rappresentava gli ” operai”,partito di lotta ,è mai riuscito ad andare al potere,per più di 50 anni di fila? A me non risulta.La sinistra in Italia non è mai riuscita ( salvo l’eccezione renziana che è arrivata al 40,8%) ad andare sopra il 30%,per cui che può fare da sola? Poco o niente,altro che ” attacco”.Altra domandina : se fosse passato quel referendum di Renzi,oggi staremmo ancora a fare altri referendum, che non servono a niente? Il problema di fondo,gravissimo, è che dopo 74 anni,non abbiamo ancora una Costituzione valida e definitiva applicata ,dopo decine di tentati di modificarla,andati nella spazzatura.Quanto tempo e denari sono stati ” sciupati” invano.Una montagna…e siamo punto e a capo. COMUNQUE IO VOTO NO.

“Strappo costituzionale grave se vincono i Sì” ultima modifica: da

