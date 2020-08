RENZI: Unico vero politico di razza… Grazie per il tuo impegno

MATTEO RENZI

Io non mi considero un esempio, sia chiaro, ma la mia piccola esperienza può forse aiutare, più di quello che sembra. Vengo da una storia semplice, forse persino provinciale, anche se Firenze non è mai provinciale. Sono vissuto in un ambiente normale, ho frequentato scuole pubbliche, mi sono laureato come molti. Cresciuto tra una sezione arbitrale e una sede scout, non vengo da Marte. Eppure ho fatto il presidente del Consiglio dei ministri a trentanove anni, il più giovane nella storia d’Italia. La mia vicenda dimostra che in questo paese chiunque può farcela o, almeno, può giocarsela. Se vi dico queste cose non è per magnificare l’ascesa, quanto per imparare dalla discesa.

Ero l’uomo più potente d’Italia, non lo sono più. Questo non mi ha procurato né depressione né nostalgia, ma insegna tanto, credetemi. Gli stessi che prima elemosinavano una parola, un sms, uno sguardo sono spariti. Centinaia di beneficiati hanno ricevuto, osannato, adulato, e poi, all’improvviso, si sono scoperti critici del giorno dopo, professionisti dell’«eh, lo avevo sempre pensato io», esperti nelle altrui autocritiche. Davanti a questo, hai due possibilità: puoi lasciarti andare alla rabbia o imparare la canzone degli Oasis Don’t Look Back in Anger e sorridere al mondo.

