Vito Crimi dice che forse su Bibbiano il M5S ha «esagerato»

Ah, beh. Hanno ”forse esagerato” anche su Marino con la Panda e con tutte le calunnie che si inventarono su di lui, da cui poi Marino è stato COMPLETAMENTE ASSOLTO in tutti i processi, su Boldrini su cui facevano referendum chiedendo ai loro fan su cosa avrebbero fatto in macchina con lei e sulla quale diffondevano bufale su sua sorella morta da anni che davano per viva e profittatrice, sulla giornalista dell’ Unità a cui auguravano lo stupro e atroci tormenti, sulle deputate secondo loro arrivate tutte in Parlamento per il loro impegno nel sesso orale, su Speranza a cui Di Battista impedì con il bullismo e minacce squadriste di entrare nell’aula di una commissione, sulla Boschi raffigurata in vignette schifose ecc ecc ecc. A tutte queste persone che ho citato, io ho fatto critiche POLITICHE, anche molto aspre, invece loro hanno somministrato bufale, minacce, diffamazioni, calunnie e squadrismo, verbale o no, portando la politica allo stato infimo in cui si trova adesso: quello di una rissa fra comari pettegole (comari donne e uomini). Per questo non faccio fatica a pensare di essere migliore di loro (ci vuole pochissimo per essere migliori di loro). Ed è inutile che tirino fuori radical chic e simili strunzate: con me non attacca perché vengo da dove vengo e perciò, all’occorrenza, li posso investire di insulti che farebbero arrossire e metterebbero in imbarazzo uno scaricatore di porto. Se hanno bisogno che gli si rinfreschi la memoria, io sono a disposizione . AaaaaaaaaaA, mi sono sfogato!

«Forse abbiamo esagerato nel generalizzare fatti specifici attribuendoli a tutto il PD»

Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera che forse il suo partito ha esagerato con le critiche al Partito Democratico per il caso dei presunti abusi su minori a Bibbiano, di cui si parlò molto nell’estate del 2019.

Insieme a psicologi e dipendenti di cooperative locali, anche il sindaco di Bibbiano – una cittadina in provincia di Reggio Emilia – fu coinvolto in un’indagine della magistratura su presunte irregolarità e abusi nella gestione degli affidi di minori. I giornali dettero molto risalto alle prime notizie legate all’indagine, che furono usate in modo propagandistico anche dagli allora alleati della Lega e dal Movimento 5 Stelle. Proprio il M5S accusò il Partito Democratico di complicità con gli abusi definendolo il “partito di Bibbiano” e Luigi Di Maio, allora capo del partito, disse che «io con il partito che in Emilia-Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l’elettroshock per venderseli, io non voglio avere nulla a che fare».

Le accuse al sindaco della città furono poi ridimensionate, così come il suo ruolo nei presunti abusi, su cui la magistratura sta ancora indagando. Il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, inoltre, lo scorso settembre si sono alleati per sostenere un nuovo governo, di cui ancora fanno parte.

Intervistando Crimi, il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Trocino ha chiesto se non fosse arrivato il momento di chiedere scusa per le accuse al Partito Democratico di complicità in abusi sui minori; Crimi ha risposto dicendo che «Forse abbiamo esagerato nel generalizzare fatti specifici attribuendoli a tutto il PD».

Vito Crimi dice che forse su Bibbiano il M5S ha «esagerato»

