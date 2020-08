BASTA FESSERIE. LA DEMOCRAZIA È UNA COSA SERIA.

Agli asini che si atteggiano a gran dottori.

La riforma costituzionale “taglia poltrone” di cui si vantano tutti i maggiori partiti, da Berlusconi, da Di Maio a Zingaretti è una grave fesseria.

Denota scarsa cultura democratica, ignoranza dei fondamenti e principi costituzionali e tanta arroganza.

La nuova casta gialla del M5S, con l’aiuto determinante dei vecchi partiti , ha voluto mettere mano sulla Costituzione della Repubblica per ridurre le spese del Parlamento: “… mezzo miliardo di euro ogni 5 anni per investire quei soldi in infrastrutture, scuole, strade, ospedali…”

Eppure nel testo della legge di riforma della Costituzione non c’è nessuno accenno alle questioni economiche ne a quelle riguardanti i criteri di auto riconoscimento per

” alzata di mano” dei benefici e privilegi ne tanto meno dei relativi criteri di rivalutazione economica.

Forse è il caso di ricordare a qualche gran dottore della stalla che l’art. 69 della Costituzione recita :

“I MEMBRI DEL PARLAMENTO RICEVONO UNA INDENNITÀ STABILITA DALLA LEGGE ”.

Se davvero, quindi, si voleva porre fine alle sfrenate spese dei nostri cari parlamentari bastava fare modiche alla Legge n. 1261 del 31 ottobre 1965 che stabilisce la ripartizione delle indennità (mensili) e il modo attraverso cui determinarle, compreso il limite massimo. E magari introdurre anche una piccola norma che stabilisse che la citata indennità “costituisce trattamento economico omni comprensivo” di qualsiasi altra spesa sostenuta, ponendo fine a tutti gli altri privilegi strani e nascosti come i rimborsi spese per stare a Roma, rimborsi per gli spostamenti, per le spese telefoniche, dentisti e cure mediche, ecc..

Perché dovremmo credere che diminuire il numero dei parlamentari non consentirà a quelli che resteranno di continuare ad aumentarsi stipendio e indennità? Portaborse, collaboratori e leccaculi di nomina fiduciaria ?

Questa proposta è una furbata che consentirà di concentrare ancora di più il potere in mano a pochi capi partito che avranno ancora più potere di sui pochi e propri parlamentari.

Ciò produrrà una ulteriore compressione della “rappresentanza popolare” già fortemente lesa dall’attuale legge elettorale (rosatellum+porcellum) che non consente al cittadino di scegliere nominativamente i propri rappresentanti in Parlamento e favorirà così ancor di più quella ristretta “cerchia del sinedrio” che potrà decidere in solitudine senza troppi “fronzoli e confronti”.

E non è un caso che questa idea era contenuta anche nel progetto massonico della P2: ridurre il numero dei parlamentare per acquisire (meglio sarebbe indicata la parola “acquistare”) con maggior facilità la maggioranza in Parlamento.

SVEGLIA ITALIA. Giù le mani dalla nostra Costituzione!

Io VOTERÒ NO.