È chiaro a tutti, meno che ai grillini e ai leghisti, analfabeti funzionali

C’è da chiedersi solo e se i grullini apriranno mai un semplice libro di Economia Domestica ?Stelline cadenti, novax, nota, nofax, sisussidi e sidoazioni ma con i soldi degli altri, vorrei ricordare che ci sono ancora persone che non hanno riscosso la tanto promessa e conclamata cassa integrazione di marzo.Del Mes se n’è parlato troppo ed è diventata una battaglia elettorale.

Per troppo tempo si è talmente parlato male del MES che è diventato difficile per molti accettarlo e chi ne ha fatto una campagna elettorale contro oggi si trova in difficoltà e non sa come farlo accettare senza rinnegarsi. I 5S hanno perduto tutti loro baluardi che li avevano portati al 32% di consensi oggi quelli che credono veramente in loro sono rimasti in pochi. Se vogliono sopravvivere hanno bisogno imperativamente che restino attaccati al carro del PD e a Conte fintantoché i consensi lo tengono in alto. Poveri grullini chi li capisce è bravo io neanche mi ci voglio sforzare è perdita di tempo. COMUNQUE: Questa montagna di miliardi devono essere usati per creare la lavoro no assistenzialismo parassitario.CAPITO MI HAI GRULLO.

I 27,4 mld dello Sure -che oggi tutti festeggiano- funzionano esattamente come i 35 mld del Pandemic Crisis Support. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo