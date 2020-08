Il mio ragionare sui motivi che mi inducono a votare NO al referendum costituzionale e a rendere pubblico il mio pensiero.

A COSTRUIRE UNA CASA NON SI INIZIA MAI DAL TETTO.E UNA REGOLA CHE VALE PER TUTTO ANCHE PER LE RIFORME.

Comincio a ragionare sui motivi che mi inducono a votare NO al referendum costituzionale e a rendere pubblico il mio pensiero.

Lo faccio anche alla luce delle riflessioni che autorevoli costituzionalisti molto schierati contro la riforma del 2016 stanno sviluppando invece a favore della riforma attuale.

Questa revisione costituzionale che dimezza il numero dei parlamentari viene attuata come momento conclusivo di una lotta alla casta e alle poltrone che è iniziata in modo chiaro nel 2013 con l’ingresso del gruppo dei cinque stelle in Parlamento.

Non vi è chi non veda come tanti aspetti della politica italiana si sono trasformati profondamente in questi anni, relegando ancora di più il Parlamento a un ruolo marginale. E quindi mettendo a rischio la sovranità popolare che ha sicuramente bisogno di momenti di democrazia diretta, ma si fonda su quella rappresentativa.

Ora è assolutamente vero che un Parlamento meno numeroso non sarebbe per forza di cose meno rappresentativo. E tuttavia solo dimezzando il numero senza mettere mano alle competenze e al meccanismo di bicameralismo perfetto, per cui le camere svolgono le stesse funzioni sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista politico, la circostanza dello squilibrio di rappresentanza dal punto di vista territoriale non può essere relegato ad argomento di poco conto. Diverso sarebbe stato se si fossero toccare le competenze e anche la rappresentatività delle regioni.

Lasciare un numero dimezzato senza toccare altro e senza modificare per ora i regolamenti parlamentari significa correre il rischio di creare ulteriore disfunzionalità.

Si dice che tanto i Parlamentari attuali lavorano poco, sono poco competenti ecc. allora il problema non è quello di averne meno , semmai di creare meccanismi di selezione e trasparenza nella scelta dei rappresentanti. E questo argomento, messo in bocca a studiosi e persone autorevoli e’ molto pericoloso: perché presta il fianco all’antipolitica e va proprio nel senso di mettere ancora più all’angolo il Parlamento e le sue funzioni. A fronte di tanti che lavorano poco e male ce ne sono tanti invece che lavorano benissimo, sia a Roma, sia nei territori. E questa continua denigrazione delle nostre istituzioni non può che farci male e ci fa ricordare un periodo della nostra storia che faremmo bene a non dimenticare mai.

Si dice che la circostanza dello squilibrio che si creerebbe per l’elezione del Presidente della repubblica ha in fondo poca importanza…. si tratta di un dettaglio.

Quando nel 2016 tanti studiosi si schierarono per il NO a una riforma che in modo imperfetto voleva restituire centralità al Parlamento e differenziare la funzione delle Camere completando la riforma del 2001, tutti i dettagli e e le implicazioni vennero prese in considerazione. E in questi anni tante volte ho ripensato al fatto che quella riforma si sarebbe dovuta scrivere meglio.

E ora il dettaglio non è più importante?

E’ meno pericolosa una riforma puntuale che amputa una parte dell’organismo senza toccare altro e incurante delle conseguenze per tutto il resto?

Io credo proprio di NO. E alla ventata di antipolitica e di guerra alla Casta credo che dobbiamo tutti rispondere con un maggiore impegno per la cosa pubblica. Sostenendo politici competenti ed onesti e offrendo il nostro contributo come cittadini quando ne abbiamo l’occasione.

Per questi motivi, per l’incertezza dell’esito e per la totale contrarietà ai valori che la ispirano, voterò convintamente NO a questa riforma.

Il mio ragionare sui motivi che mi inducono a votare NO al referendum costituzionale e a rendere pubblico il mio pensiero. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo