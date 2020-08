IO VOTO NO: Non rafforzerò mai il fronte di chi ha iniziato un percorso di demolizione della democrazia rappresentativa..

Non rafforzerò mai il fronte di chi ha iniziato un percorso di demolizione della democrazia rappresentativa… Trasformando una piattaforma di Casaleggio & Associati, in un potere decisionale. Affidando il destino di milioni di Italiani… Il mio è un secco No! Al referendum

È chi ora sostiene il contrario compreso Nardella o non aveva capito nulla nel 2016, o per ragioni di opportunità sostiene il contrario… Il referendum è solo abrogativo… Chi sarà il prossimo a legiferare?????..

W Matteo Renzi che anche allora, aveva ragione come sempre.. Chi ha una mente brillante e studioso gliene va dato merito.

Il potere intrinsico in Italia

In Italia, ha fatto sì di distruggere la sua immagine infischiandosene dei problemi di crescita dell ‘Italia… Un popolo tenuto nell’ ignoranza permette loro di fare tutto i loro interessi e lo abbiamo visto negli ultimi 25 anni..

I Bla Bla Bla… Ma i giovani precari ci sono dagli anni 90, col bene placido dei sindacati e dei partiti.. Che ingordi hanno solo ingrandito il loro POTERE.

Le mucche nel corridoio sono arrivate da anni.. Ma non si cacciano col populismo… Solo con le Riforme (quelle necessarie), non assistenzialismo a gogò, ma ben mirato a chi ne ha effettiva necessità.

Serve lavoro… Ci sono le braccia, di quei giovani che tutti si sciaquano la bocca che hanno fame di un lavoro serio… E non di assistenzialismo..

State di nuovo offendendo quei giovani che hanno tanta voglia di fare e sono da anni sfruttati e malpagati.

Per me che dato la mia età di segretari ne ho visto passare tanti…

Dopo Enrico Berlinguer col suo compromesso storico con Moro… In seguito il nulla.

Per questo motivo:

Sempre con Matteo Renzi!

W ITALIA VIVA.. W gli Stati federati

