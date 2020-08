Missione compiuta: il governo costretto a schierarsi apertamente a fianco dell’immigrazione clandestina contro i trattati di Shengen. Prima non lo sapevamo, ora lo sappiamo.

Neutralizzare Musumeci. Previsto Cdm per impugnare l’ordinanza sui migranti.

Il Governo si irrigidisce dopo le parole del governatore siciliano: “Non possiamo piegarci alle minacce”. Riesplode nella maggioranza il caso Decreti Sicurezza. Per Iv e parte del Pd “è anche colpa nostra”

“Il Governo non si fa piegare. Se cedessimo, qualunque governatore potrebbe imporre la sua legge, è anticostituzionale”. Dopo il giorno della trattativa, l’ora dello strappo. Da Roma sbattono la porta in faccia a Nello Musumeci. La sua ordinanza, che intimava di sgomberare i centri di raccolta migranti entro la mezzanotte di lunedì, per Luciana Lamorgese è carta straccia. La ministra dell’Interno si è più volte sentita con Giuseppe Conte. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quella che il premier ha visto come una minaccia: “Cosa faremo se i soggetti che sono chiamati a dare attuazione alla legittima ordinanza del presidente della Regione, non lo faranno? A noi rimarrebbe solo una strada, quella di rivolgerci alla magistratura”, ha detto il governatore della Sicilia.

Il CONTENZIOSO GOVERNO-REGIONI è diventato ormai GIURIDICAMENTE INSOPPORTABILE. Un conto è il dibattito politico un’ altro è quello della Destra di INCANCRENIRE il Senso di rispetto per lo Stato da parte dei Cittadini. E questo è esclusivamente opera della LEGA sin dalla sua nascita… quando UMBERTO BOSSI minacciava una rivolta armata… LO STATO AVREBBE DOVUTO REAGIRE ALLORA PER STRONCARE SUL NASCERE l’ idea che le Regioni potessero costituire una loro Indipendenza. BISOGNERÀ quindi mettere in cantiere delle limitazioni, altro che allargamento dell’ Autonomia. Tutto questo, abbiamo visto che in tempi di Emergenza non ha fatto altro che procurare DANNI E MORTI!

Accettare lo scontro frontale con la Sicilia sul tema immigrazione è un suicidio politico per la maggioranza, specie a meno di un mese dalle regionali. doveva cercare una mediazione a oltranza, tenuto conto soprattutto delle circostanze che:

1) l’ordinanza può essere pure sbagliata dal punto di vista giuridico, e probabilmente in punto di diritto il Governo avrà partita vinta, ma questo non risolverà il problema migranti in Sicilia, che è un problema reale e va al di là dell’approccio ideologico di entrambe le parti;

2) il tema migranti è molto divisivo, ma la linea dell’accoglienza indiscriminata è largamente impopolare nell’opinione pubblica (è quella che ha regalato alla Lega fortissimi consensi), e inoltre non è condivisa da buona parte dell’elettorato 5S: prudenza vorrebbe che una maggioranza già divisa al suo interno non tentasse di imporla a muso duro.

credo che l’effetto boomerang rispetto a questa mossa del Governo sarà molto consistente.

Perche il discorso migranti è importantissimo e non c’entra nulla con destra o sinistra , Salvini o Renzi, ma col concetto di stato. Se uno stato non difende i propri confini non è tale, ma una repubblica delle banane. Lo sapevano bene anche nell’antica Roma quando sul Limes tolleravano il passaggio di qualche sventurato, ma appena i numeri crescevano mandavano le legioni. Cosa sono state le battaglie di Aquae Sextiae e dei campi raudii se non battaglie per difendere i confini dall’immigrazione?! Ma questa maggioranza non e in grado di governare e non sa trovare soluzioni,?,,come non sanno trovarle a destra ( a parole siamo tutti bravi le soluzioni le ho pure io)…Il problema e che vogliono vivacchiare ancora un po…guadagnarsi ancora 15.000 euro al mese per due anni,,sapendo che poi spariranno,,I sondaggi li leggono anche loro…Le amministrative non contano nulla…tutte le regioni andranno (e spero che non si avveri) a Salvini,,che cosi fra due anni troverà governo e regioni dalla stessa parte, povera ITALIA SE SI AVVERA Ciò.

PS: Governo qual è la linea dell’accoglienza indiscriminata? quella di chi ritiene che vi sia un diritto di chiunque a trasferirsi in un altro Paese per il solo fatto di volerlo, a dispetto delle leggi e delle procedure previste da quel Paese.

O quella di chi non comprende che la Costituzione non impone di accogliere chiunque: vi sono categorie aventi diritto all’accoglienza in virtù della Costituzione e/o delle convenzioni internazionali, ma non c’è scritto da nessuna parte che tutti quelli che lo vogliono possono stabilirsi in Italia senza alcun limite.

O quella di chi non distingue tra “migranti aventi diritto alla protezione internazionale perché rifugiati o richiedenti asilo” e semplici “migranti economici”, cioè tra immigrazione legale e immigrazione illegale, facendo di tutte le erbe un fascio e trincerandosi dietro banalità e luoghi comuni come “restiamo umani”, “dobbiamo accogliere”, etc.

O quella di chi propugna un bel quadro da Mulino Bianco di questi poveretti che sbarcano e l’Italia che li accoglie con un abbraccio (perché noi siamo accoglienti!) e si rifiuta di lanciare messaggi di disincentivo agli sbarchi, salvo poi dimenticarsi della sorte dei migranti una volta sbarcati, lasciando che si ammassino nei “centri di accoglienza”, ora diventati veri e propri carnai in cui si ammassano persone su persone, ben oltre la capienza dei luoghi, in palese dispregio della dignità e dell’igiene; ovvio che, appena possibile, coloro che sono detenuti in questi centri cerchino di scapparne, con tutte le conseguenze del caso.

O quella di chi non si rende conto che coloro che vengono qui illegalmente non potranno mai trovare un lavoro regolare, quindi nel migliore dei casi finiranno a lavorare in nero, sfruttati e malpagati, nel peggiore andranno a inserirsi nel circuito della criminalità.

O quella di chi impedisce un dibattito serio sul tema immigrazione (come dall’altra parte lo si impedisce per le ragioni opposte, beninteso), perché appena qualcuno parla di limitazioni dei flussi migratori, di distinzioni tra migranti aventi diritto alla protezione e migranti economici, di misure di contenimento degli sbarchi, si strilla al razzismo e al nazifascioleghismo, e così il dibattito risulta assurdamente strozzato tra due estremi, ugualmente impraticabili: il “tutti dentro” e il “tutti fuori”.

Questo sono le domande che dovete porvi e dare risposte e agire se ne siete in grado,ma sono certo che non ne sarete in grado.State perdendo il controllo del paese, le regionali lo confermeranno, autunno caldissimo, rimovuete la lamorgese, meglio minniti addirittura…

TITOLO IV si prospetta una batosta per il governo. Qualunque cosa farà perderà ( credo che l’unico che li possa salvare sia un tipo alla Renzi o forse alla Bonaccini )

Missione compiuta: il governo costretto a schierarsi apertamente a fianco dell’immigrazione clandestina contro i trattati di Shengen. Prima non lo sapevamo, ora lo sappiamo. ultima modifica: da

