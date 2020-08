Spero almeno (cosa spero veramente non si può scrivere…) che venga indagato per epidemia colposa e in caso di decesso di qualche “festaiolo” anche di omicidio colposo

Flavio Briatore ricoverato “in condizioni serie” al San Raffaele per coronavirus. Non nel padiglione Covid, ma nel reparto a pagamento.

L’imprenditore, rivela il settimanale L’Espresso e confermano fonti ospedaliere , è nell’ospedale milanese non in terapia intensiva: giunto nel reparto solventi con sintomi da polmonite, sottoposto a una tac e al tampone, è risultato positivo. Il suo staff: “In condizioni assolutamente stabili e buone”. Negli scorsi giorni era stato protagonista di una polemica con il governo e il sindaco di Arzachena riguardo la chiusura delle discoteche, compreso il suo Billionarie dove 63 dipendenti hanno contratto il virus.

Leggendo i Promessi Sposi, quando si parla della peste di Milano si incontra il personaggio di Don Ferrante, negazionista, che afferma con arzigogolati ragionamenti che la peste non si può prendere per contagio. Non prende nessuna precauzione e muore felice nel suo letto …. di peste. Quanti Don Ferrante! Johnson, Bolsonaro, Briatore….. speriamo che guarisca anche lui e la smetta di dire idiozie, avendo sperimentato sulla sua pelle che erano fandonie!

Merita sì di essere indagato il settantenne gioccherellone non solo perché nella bolgia del suo locale si è contagiato qualche poco interessante festaiolo ma prima di tutto per aver permesso che 63 su 90 dei suoi dipendenti risultino positivi. Come fa il personaggio a essere simpatico?

Analizziamo i fatti ; – un datore di lavoro deve evitare qualsiasi rischio di infortunio o malattia sul posto di lavoro per il proprio dipendente , con protocolli adeguati ,istruzioni del personale, fornitura di protezioni .decreto lavoro 81/2008 – se non dimostra il contrario può rispondere di lesioni personali art.590 c.p. – decreto lavoro 231/2001 – con 63 contagiati su 90 é possibile sostenere di aver fatto di tutto perché i dipendenti non si ammalassero ? Alla magistratura l’ardua sentenza.

COMUNQUE CARI ITALIANI Non sono serviti a niente negli ultimi 6 mesi tutti gli interventi quotidiani fatti in TV e sui giornali dai migliori scienziati ed esperti italiani, con fior di curricula e riconoscimenti , oltre che di pubblicazioni innumerevoli sull’argomento, sul fatto che per contenere la pandemia bisognasse adottare mascherina, distanziamento sociale e lavaggio delle mani, poiché il vaccino è ancora da venire ….., no non è stato sufficiente, è bastato che qualcuno prendesse in mano un microfono di fronte ad una telecamera e dicesse che il virus non esiste più, perché la maggioranza di coloro che si fanno mettere l’anello della TV al naso fossero trascinati nella mandria di pecoroni consenzienti sul fatto che oggi il virus è debole, è innocuo, è sparito e non esiste più . Costoro sono i primi responsabili di quanto sta accadendo in questi giorni nel nostro Paese dove ancora una volta l’ignoranza e l’egoismo regnano sovrani senza rispettare niente ne nessuno. Costoro una volta infettati se dovessero presentarsi in Ospedale per essere curati, dovrebbero vergognarsi perché oltre a tutto mettono a rischio anche la vita degli operatori sanitari che li prendono in cura,causando un ulteriore danno a tutta la comunità. Il vero terrorismo lo stanno facendo loro, sono come una bomba indossata che è pronta ad esplodere.

Spero almeno (cosa spero veramente non si può scrivere…) che venga indagato per epidemia colposa e in caso di decesso di qualche “festaiolo” anche di omicidio colposo ultima modifica: da

